產後首亮相活動 雨僑拋夫棄女嗌爽

【明報專訊】吳若希、雨僑、曹敏莉、劉倩婷與老公李丞責前晚到灣仔出席「Fashion Go Place時裝匯演」，雨僑產後首亮相公開活動，表示女兒Harper剛滿1歲，已適應日常生活，所以便重投幕前工作，她說：「我之前不知哪來的信心要自己湊，女兒出世後兩個月就後悔，急急請家傭幫忙，好彩家傭來了3個月，跟女兒相處得好好，所以我今晚拋夫棄女來，感覺好爽，又可以扮靚。」

雨僑暫時都想留時間多陪女兒成長，但遇到適合工作都會做，好似最近拍了一個廣告，她都好享受，還讓女兒看她的廣告相，Harper也認得大叫媽媽，但雨僑爆料說：「女兒最初先學叫爸爸，叫足半年，直至近幾日才開始叫媽媽，真的『冇天理』。」

吳若希凌晨享受Me Time

育有兩個小朋友的吳若希都非常忙碌，她說：「每晚等4歲大女和10個月大的細仔睡覺後，才回復自由，好享受Me Time至凌晨兩點，即使翌日要早上8時湊女上學，都開心的。」她自爆早前忙於拍劇，又要兼顧湊仔，簡直「甩轆」，讀K2的大女經常漏帶物品，引起不少尷尬情况，她說：「其實老公都有幫忙湊小孩，但最近通了關，便開始忙做生意。」

記者：鍾一虹