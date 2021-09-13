彭妮露古絲首奪威尼斯影后 女導演包辦金銀獅獎 瑪姬基倫荷贏最佳劇本

【明報專訊】第78屆威尼斯影展昨日圓滿結束，女性電影人成為大贏家，法國女導演柯德莉狄溫（Audrey Diwan）憑《Happening》奪得最高榮譽金獅獎，最佳導演銀獅獎及最佳劇本分別成為《犬山記》珍甘比恩（Jane Campion）及《The Lost Daughter》瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）的囊中物，西班牙女星彭妮露古絲（Penelope Cruz）更憑開幕電影《Parallel Mothers》首次贏得威尼斯影后。正如珍甘比恩在首映禮所說：「自從MeToo運動開始，我感受到影壇新氣象。」

還記得2017及18年舉行的威尼斯影展，在21部入圍主競賽單元的電影中，同樣只有一齣屬於女導演作品，被轟沙文主義抬頭。隨着MeToo運動興起，今屆形勢終於逆轉，無論是競賽抑或非競賽片均可見到女權主義色彩，例如講述戴妃生平的《Spencer》、探討墮胎問題的《Happening》，以及女性如何平衡家庭和工作的《The Lost Daughter》及《Parallel Mothers》等，而得獎名單更進一步肯定女性電影人付出的努力並無白費。

艾慕杜華七度合作

西班牙鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導、「御用女主角」彭妮露古絲（Penelope Cruz）主演開幕片《Parallel Mothers》，為她首次贏得威尼斯影后殊榮。電影以1930年代西班牙內戰為背景，講述彭妮露飾演女攝影師Janis，跟年輕女子Ana住在同一產房、同一天分娩，隨後養育孩子的經歷徹底改變兩個單親媽媽的生命。

彭妮露古絲昨日從評審員兼《幸福魔天倫》意大利導演沙維里奧高斯坦祖（Saverio Costanzo）手上接過影后獎座，《Parallel Mothers》是她繼《論盡我阿媽》、《浮花》等之後，第7次跟艾慕杜華合作，此片在威尼斯首映後，觀衆起立鼓掌5分鐘，令她感動得差點落淚。

《Happening》是法國女導演柯德莉狄溫的第2齣長片，已為她贏得最佳電影金獅獎，她興奮得邀請女主角Anamaria Vartolomei一同上台，分享這份榮譽，「她等同這部作品」。電影改編自法國作家Annie Ernaux的小說，講述1960年代一名23歲女學生非法墮胎的故事，正值美國得州剛通過禁止女性懷孕6周後墮胎的法例，墨西哥法院卻裁定墮胎罪違憲，都為此片增添爭議性。柯德莉狄溫是史上第6位女導演奪得金獅獎，去年得獎者正是《浪跡天地》華裔女導演趙婷，亦是今屆評審員之一。

珍甘比恩初擒銀獅

1993年珍甘比恩憑《鋼琴別戀》成為史上首位奪得康城影展最高榮譽金棕櫚獎的女導演，如今再憑《犬山記》（The Power of the Dog）贏得威尼斯銀獅獎最佳導演，大師地位備受肯定。新片由「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演，改編自美國作家Thomas Savage的同名小說，講述1920年代的蒙大拿州，性格迥異的兄弟Phil和George一起經營牧場，哥哥暴躁粗獷，弟弟斯文冷靜，隨着後者迎娶寡婦Rose並帶返牧場生活，兄弟關係開始生變，Phil的怒火一觸即發。有外國影評人認為，班尼狄有望憑此片角逐奧斯卡影帝。

《蝙蝠俠：黑夜之神》​女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導的處女作《The Lost Daughter》，獲頒最佳劇本。此片雲集金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）及《少女失樂園》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）等，講述奧莉菲亞飾演教授到希臘度假期間，認識了帶着女兒的狄高達，勾起過往與女兒的往事。

反觀影帝賽果被指爆冷，菲律賓男星John Arcilla憑犯罪片《On the Job: The Missing 8》得獎，由於他不在現場，透過錄影片段致謝辭，並由導演Erik Matti代領。電影講述政客操控的暗殺組織，跟John扮演記者調查同事失蹤，兩者之間有何關聯。

值得一提的是，《犬山記》、評審團大獎得主《The Hand of God》及《The Lost Daughter》分別在12月1日、15日和31日在影視串流平台Netflix上架，至於把《On the Job》改編成迷你影集的《職場三小強》，昨日已在HBO Go首播，讓本地觀眾在疫情期間，足不出戶便可欣賞得獎電影。