【開箱】《High Class》上流戰爭 《天空城堡》小學生版

【明報專訊】韓國有線頻道tvN剛於本月6日推出新劇《High Class》，以韓國濟州某國際學校為背景，講述生活在韓國上流社會的女性各懷鬼胎，完美生活背後隱藏的偽善與謊言。由於題材跟她們的子女學業有關，難免跟JTBC高收視劇集《天空城堡》相提並論，分別在於前者主角是小學生，後者則是高中生的故事。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。

丈夫身亡揭開序幕

《High Class》由韓劇《伊甸之東》導演崔秉吉與新人作家賢貞合力製作，《上流寄生族》趙汝貞、《消失的記憶》金智秀及《Black Dog》河俊等合演。首集講述任職律師的安汝蔚（趙汝貞飾）與丈夫在遊艇度過浪漫一夜，後者突然墮海身亡，其妻最大嫌疑，但因欠缺證據，加上男方生意出現問題，案件最終以自殺作結。安汝蔚獨力照顧8歲兒子伊燦（張善律飾），他在校內與同學爭執，安汝蔚決定放棄首爾的高薪厚職，母子搬到濟州，入讀當地著名HSC國際學校。

該校以英語授課，加上銜接海外著名學府，因此獲名流富豪追捧，安排子女入讀。安汝蔚拿着校董會的邀請信，帶着兒子考入學試，遇上五星級酒店高層兼HSC家長會會長南智善（金志秀飾）及女明星車道英（孔賢珠飾），兩人對安汝蔚並沒好感，認定其子沒資格入讀HSC。

考試結束後，車道英兒子時宇（徐允赫飾）未能成功入學，僅獲候補資格。車道英認為伊燦搶走兒子學位，憤怒之餘同時請求南智善協助「走後門」，最終成功入學。她們並不知道安汝蔚已故丈夫，原與校董會有密切關係，加上伊燦面試表現理想，才獲得入學。

編劇諷刺《天空城堡》

開學首日，伊燦與同學玩耍時，躲進儲物櫃後遭神秘人鎖上，令他求救無門，宋汝蔚尋子心切，發現儲物櫃旁的玻璃窗上，有人用紅色唇膏寫上英文字「歡迎」，得悉此事並非意外，但找不到閉路電視片段或其他證據。與此同時，母子在校內校外均被排擠，安汝蔚捲入「殺夫」一事傳遍濟州，伊燦則被誣陷弄壞時宇的航拍機，二人如何在濟州生存下去，成為劇集往後焦點。

《High Class》講述上流社會女性及其子女的教育問題，被指與《天空城堡》題材相似，編劇亦心知肚明，因此在首集即明目張膽地諷刺《天空城堡》，強調本劇女角才是真正的「上流人」。南智善與車道英等「濶太」表示，上流社會的子女，早已不再追捧韓國三大學府，即人稱「SKY」的韓國首爾大學、高麗大學及延世大學，理想職業亦非醫生、律師等，嘲諷他們不過是受薪一族，專業人士賺大錢的時代已經結束。

雖然編劇刻意否認，然而《High Class》與《天空城堡》在佈局和細節上，仍有不少相似之處，例如安汝蔚丈夫墮海的原因？與HSC國際學校校董會有何關連？還有安汝蔚母子搬到濟洲後，以「外來人」身分躋身當地上流社會的故事，以及勾心鬥角、丈夫出軌、家庭糾紛等情節，雖然細節上有分別，難免令人聯想和比較。

鎖定3名可疑人物

暫時《High Class》主線是安汝蔚要找出傷害其子的「兇手」，可疑人物一號是車道英，伊燦被困儲物櫃前，曾撞破她跟一男子在廁所偷情；另一疑犯是南智善，她是個控制慾強的女人，不喜歡超越其控制範圍以外的東西，認定安汝蔚入侵了她的領域；三號疑犯是單親媽媽黃娜允（朴世珍飾），她雖然主動向安汝蔚示好，成為對方好友，但從她相識安汝蔚亡夫估計，接近母子倆的動機並不單純。

新劇枝節甚多，死亡案件、校園欺凌、婚外情等包羅萬有，難免令人感到混亂，或許要追看多幾集，觀眾才會更投入。《High Class》話題度暫時及不上《天空城堡》，甚至其他同類型作品如《我的上流世界》、《夫妻的世界》等，主要原因是卡士不夠強大，趙汝貞與金智秀演技雖然出色，但論知名度與叫座力，明顯不及廉晶雅、金喜善等一線女星。