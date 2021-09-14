被指揸機幫邵初「父母」影相惹揣測 曾志偉現身解畫：係港姐贊助商

曾志偉（背向鏡頭）前晚親自揸機幫一對男女跟港姐三甲影相，當時邵初站在該男女身邊（紅圈示），惹揣測是她的父母，其實是贊助商。

【明報專訊】出爐港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍兼「友誼小姐」邵初及「最上鏡小姐」楊培琳昨日會晤傳媒，無綫副總經理曾志偉突現身，為得獎佳麗有後台撐腰的傳聞澄清。前晚節目結束後，得獎佳麗跟嘉賓與到場的家人合照留念，有發覺滿場飛的曾志偉特別為一對男女充當攝影師拍照，疑是邵初的家人，見志偉跟該男嘉賓密密斟，表現熟絡惹來揣測；雙料季軍邵初被認為是黑馬勝出，傳她有後台撐腰。志偉回應傳聞笑說：「我識鬼佢（邵初）老母！姓邵，我只識邵逸夫先生。」原來該對男女嘉賓是贊助商。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

雙料季軍邵初傳因有後台撐腰，權威大到要無綫副總經理曾志偉揸機替她跟「父母」影合照？邵初一臉困惑說：「我父母沒來睇騷，只有表姐與男友！」此時曾志偉突然現身幫手澄清，他搞笑說：「我識鬼佢老母！識都扮唔識啦！姓邵，我只識邵逸夫先生。如我做後台，做得那麼出面，她都只得第三，咁就慘啦！我揸機幫手影相，因為那人是百貨公司老闆，是今次港姐決賽贊助商。」

邵初鬆口氣：媽咪不認識志偉

邵初獲志偉幫忙解圍即鬆一口氣：「他好好，來講出真相，其實我媽咪都不認識志偉！」她表示不會介懷這些是非：「友誼小姐獎是佳麗們票選的，不關後台事，每名評判評分都好深思熟慮，其實大家都做得好好。」對於網民戥關楓馨不入三甲失望，邵初說：「她都做得好好，她在我心目中都好靚，叫我揀都好難揀。」

曾志偉對港姐成績感滿意，評96分，取得最高27.4點收視也有交代，要多謝張學友。他說：「難得有呢個收視，台前幕後都好開心，無白費辛苦。」

頒獎延誤 志偉：唔係黑面係緊張

不過前晚頒「最上鏡小姐」時，志偉被發現黑面兼發火鬧工作人員？他笑說：「現場打燈打得唔夠光，所以黑咗少少咋？」志偉續說：「我唔係黑面，係緊張。因為見到工作人員不斷打手勢拉長（時間），所以撲咗落去睇，原來頒最上鏡小姐時，台上有8名佳麗，仲有4名落選佳麗未上台，佢哋換錯衫，趕唔切出場。」志偉表示騷後有跟司儀和幕後工作人員檢討，「同幕後工作人員食完消夜再檢討。（食飽照肺？）食飽照唔到肺，照肺要空肚幾小時，係檢討件事。以前肥姐（沈殿霞）教落，唔好理台下手勢，最緊要台上面無錯就得㗎喇」。

宋宛穎來自選美世家 外婆端莊嫻淑

22歲冠軍宋宛穎是中葡混血兒，來自選美世家，媽咪文寶雪是1990澳門小姐亞軍，1991年代表澳門來港參加國際華裔小姐競選，同屆香港代表是袁詠儀。宋宛穎兩個表姨媽文雪兒與文雪婷也是澳門小姐三甲佳麗。前晚賽後她返家與家人慶祝，她的外婆亮相，並接受無綫娛樂新聞台直播訪問，宋宛穎的外婆端莊嫻淑，她說：「我堂家姐，講緊幾十年前，都係加拿大小姐及三藩市小姐。」三代也參加選美，果然是選美世家。

考慮與媽咪表姨媽齊載后冠合照

昨日宋宛穎稱跟家人在澳門居住，來港選美暫住契公的大宅，她考慮未來發展，打算在港覓新居。她稱媽咪在澳門，故比賽後即時致電報喜，媽咪激動爆喊。是否感動後繼有人？她說：「可能是的，盡了最大努力取得成績好開心。媽咪有睇賽事，評語都好中肯，有讚有彈，讚我問答環節表現較好；如媽咪來港，都想跟她食飯慶祝。」談到她的表姨媽是前澳門小姐冠軍，媽咪同屆參選獲亞軍，宋宛穎稱當選港姐後都會考慮安排一起戴后冠拍照留念，記下美好回憶。她表示獲獎後感覺似發夢，還未夢醒。

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