丁子朗周嘉洛拒認甩轆：想觀眾期待多一陣

【明報專訊】丁子朗與周嘉洛前晚擔任港姐決賽司儀，兩人穿三角泳褲加透視褲出場，被指是向2003年陳百祥在港姐決賽穿泳褲加漁網裝的造型致敬；不過丁子朗與周嘉洛表情尷尬。兩人前晚經歷不同考驗，在宣布「最上鏡小姐」得主時出錯，頒獎嘉賓謝嘉怡上台準備頒獎，但突然被叫停，台下見副總經理曾志偉怒氣冲冲上前處理。

節目後曾志偉即場跟丁子朗、周嘉洛密斟一輪，兩人透露曾志偉向他們提意見，要懂得執生與改善的地方。問及頒「最上鏡小姐」時究竟發生何事致甩轆？丁子朗不認錯，他說：「不是甩轆，真的是一個驚喜！非常順利。」周嘉洛死撐現場沒問題。丁子朗繼續說當時見觀眾有反應，就讓他們期待多一陣，遂決定押後宣布。

關楓馨：輸得心服口服

關禮傑女兒關楓馨參選港姐，由面試入圍已被視為大熱門，但前晚只能晉身五強而三甲不入。關禮傑到場為女兒打氣，有稱關禮傑離場時表情無奈。關楓馨接受訪問表現大方，讚冠軍宋宛穎又靚又叻，稱問題環節中自己的口才不及其他佳麗好，輸得心服口服。她又稱父親關禮傑知道她已盡力，不會失望。關禮傑事後回應傳媒稱女兒參選完，自己也鬆一口氣，女兒辛苦了兩個多月，所以早已安排一家四口酒店Staycation慰勞。

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