馬在驤與外籍女友難敵疫情甩拖 馬德鐘懶理兒子失戀 從不問感情事

馬德鐘（上圖）讚《我家無難事》監製懂得選角，找兒子馬在驤（下圖）飾演他的年輕版，無人比兒子更像他。

馬德鐘（右）與兒子馬在驤首次父子檔拍劇，二人都覺得是一個很好的經歷。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】視帝馬德鐘與23歲兒子馬在驤於無綫劇集《我家無難事》中父子檔上陣，後者飾演父親角色年輕版，馬德鐘認為這最適合不過，評兒子處男劇演出及格，表現比他初出茅廬時好很多。馬在驤承認對演戲感興趣，希望累積更多經驗，能愈演愈好，更自爆父親在家有一「技能」，令他相當佩服。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

馬德鐘表示在新劇的角色打破一貫型仔形象，性格賴皮又自我中心，還經常自嘲，很好玩，他說：「今次的幽默感和喜劇節奏都要多一些，其實我真人都有些幽默感，相信觀眾很少見到我這樣的演出。」談到與金像獎影后鮑起靜（鮑姐）飾演母子，馬德鐘稱雖首次合作，但過程好開心，大讚鮑姐是好前輩，並說：「鮑姐給我的感覺很親切，所以很快就擦出母子情。她的演技更不用說，很厲害，大家會見到一個不一樣的鮑姐。」

與馬德鐘有感情線的唐詩詠，也是首次合作，但二人相識多年，很快建立默契，還盛讚對方有視后功架，他說：「大家熒幕上看到的唐詩詠比較嬌滴滴、笑容甜美。但合作起來，視后便是視后，在處理不同的戲分和場口，有獨特的演繹風格。」

評馬在驤處男劇表現合格

劇集另一亮點是馬德鐘和兒子馬在驤首次父子檔拍劇，他笑稱由兒子演其年輕版感覺很得意，讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，在溝通上方便很多，事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。問到對兒子處男劇演出給予多少分？馬德鐘說：「已合格了，高分就很難講，始終拍戲需要經驗，但比起我當初入行時已好很多。無我當年戇居的影子，我傻氣多很多。」

爆父親是維修達人

談到兩父子日常的相處，有時是父子，有時似兄弟。馬在驤表示若他做錯，父親會很惡；但玩起上來也很好玩。馬德鐘認為子女品德很重要，讚兒子一向讓他很放心，可能因為練游水的關係，所以會嚴於律己。兩父子有不少共同嗜好，例如一樣熱愛電影，會一起看戲，又會一起健身，基本上無所不談。

問到馬在驤最想從父親身上學到什麼，答案出人意表，他說：「爸爸經常一個人維修屋企，家裏各類維修，都能一手搞掂，很像Handyman。」原來馬德鐘在家除了是老公、爸爸，還有一個身分，就是裝修師傅。他笑說：「是呀，例如有時想在屋企拖盞燈、做張枱，甚至水喉漏水，很多都是我做的。平時很喜歡逛五金舖，覺得屋企哪個位置不好，就會搞搞佢。」

毋須為兒子治情傷

至於感情方面，馬德鐘也非常開通，採取「戀愛自由式」，從不過問兒子感情事。馬在驤透露與外籍飛魚女友已成「過去式」，兩人最終敵不過異地戀，分手收場，他說：「始終疫情，大家不知何時才能見面。當然不捨得，但我們是和平分手的。」馬德鐘可有幫兒子治情傷？他稱不用，兒子能獨自處理，向來對兒子揀女朋友無「附加」條件，最緊要他喜歡。

對負評一笑置之

馬在驤現在跟隨父親簽約邵氏，他直認喜歡演戲，對比模特兒工作，覺得前者更有發揮空間，希望累積更多經驗，能愈演愈好。雖然被標籤「星二代」、「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」，馬在驤不認為這些是壓力，也不介意，並說：「很多明星子女一開始都會被這樣說，其實最後都是要靠自己。我覺得最緊要盡了力，別人說什麼控制不了。如果我未盡力去做，就真的會不開心了。」面對一些網民負評，馬德鐘給兒子四字貼士：「一笑置之，如果是自己做得不好，便檢討後再做好，但如果是惡意攻擊，就不需太在意。」

馬在驤表示首次拍劇心情緊張，除了面對專業的拍攝團隊，還要應付對白這難題，因他不諳廣東話，所以有時臨場改動對白，未必即刻明白，要請教導演。問可有向視帝爸爸偷師？他說父親有教一些拍攝用詞和機位，也看不少爸爸的作品，最深刻是《爭霸》和《衝上雲霄》。

馬德鐘/馬在驤

化妝：許智華

髮型：Sue Cheung @ Saloon • Festival Walk

服裝：Theory

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com