【開箱】《追擊奧巴馬：絕對完美的聯盟》 6小時紀錄片 剪不斷理還亂的種族糾葛

【明報專訊】美國前總統奧巴馬上月60大壽,在麻省馬撒葡萄園島舉行派對,多達400賓客出席,有指當中很多人沒戴罩狂歡,因而上了新聞。以奧巴馬夫婦公關團隊的靈巧,三兩手勢再無漣漪。巧合的是,奧巴馬生日前兩天,有關他的3集紀錄片集《追擊奧巴馬:絕對完美的聯盟》(Obama: In Pursuit of a More Perfect Union)在有線頻道HBO上架,香港觀眾亦可透過HBO Go重溫。

分3集3個階段

關於《追擊奧巴馬:絕對完美的聯盟》譯名,斟酌地方頗多,首先原名「A More Perfect Union」,原是2008年奧巴馬爭取民主黨內總統提名,於費城國家憲法中心發表演說的題目。其時奧巴馬的家庭牧師賴特(Jeremiah Wright)「天譴美國」言論被翻出,影響到他的選情。奧巴馬在費城的演說,被視為「拆彈」招數,也是扭轉乾坤的關鍵。他沒迴避種族之間的緊張關係及不公待遇、白人至上及黑人的憤怒與白人的厭惡,反而把焦點移向不論種族也共同面對的美國社會問題。在美國的政治環境,不管聯盟還是聯邦,都是從先賢至今所追求的理想制度?《追擊奧巴馬》原片名加了In Pursuit of,意指仍在追求?奧巴馬當日演說大志未竟?大概得請高人再闡釋。

《追擊奧巴馬:絕對完美的聯盟》製作人彼得根赫(Peter Kunhardt)曾拍攝有關美國已故參議員麥凱恩的紀錄片《John McCain: From Whom the Bell Tolls》,也是奧巴馬競逐總統時的對手;另外,雜誌《紐約客》作者謝蘭尼高比(Jelani Cobb)是此紀錄片集的執行監製之一。《追擊奧巴馬》分3集,每集接近兩小時;首集由奧巴馬的背景講起,其父是從肯亞到美國深造的精英,認識了奧巴馬的白人母親,兩人相戀,並誕下奧巴馬。他由媽媽及外祖父母撫養長大,曾在夏威夷及印尼生活。帶有穆斯林色彩的名字,在往後的選舉之路帶來很多注視目光及不便,但他沒有迴避,反選擇直接面對。這一集突顯了奧巴馬的多元背景,自幼接受白人教育,卻是黑膚色,考入哥倫比亞、哈佛等名校,勇闖芝加哥南部社區,深入黑人基層,仕途順遂。奧巴馬以非裔美國人身分從政,能在20年間進駐白宮,並非偶然,互聯網時代只是催化劑,今天回頭看,其睿智、雄心、胸襟、視野、機心,缺一不可。

種族問題愈演愈烈

第2集聚焦奧巴馬參選歷程,由參議員到決定挑戰總統寶座,首先要在民主黨打大佬(或大姐),過關斬將後,還迎來共和黨的麥凱恩與佩林。即使醜聞纏身,他還是一一跨過。最後一集大概才是製作人意有所指,非裔美國人進駐白宮了,過往的種族不公是否一筆勾銷?事實不然。歷史告訴觀眾,更愈演愈烈,白警殺非裔,即使案件帶到法院,判決結果亦經常引起社會激盪。奧巴馬始終如一的是,將焦點轉移到社會問題之上,不論什麼膚色,在美國其實面對同等困境,所以他上任後最迫切推行的,是奧巴馬醫改(Obamacare)。第3集亦同時鋪陳奧巴馬還未卸任,已隱約看見特朗普將飛躍政治舞台;而非裔總統只是種族問題的緩衝,真正問題從沒解決。

此紀錄片集花了4年時間蒐集資料,蒐羅從未曝光片段,訪問了39人,牧師賴特及奧巴馬在哥大時期的女友,都是鮮有曝光的訪問;片中奧巴馬的訪問都是舊片段,但他吩咐團隊盡量幫忙劇組。此片也不是一面倒唱好他,不止一名受訪者指出或暗示他是投機者。不過重點是,奧巴馬需要是完人嗎?還是追求完美的制度更加重要?試想像此影集名字中的「奧巴馬」換上任何中港政治人物,當中受訪的39人會是誰?觀眾又會看到什麼?