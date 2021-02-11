指MIRROR行程密辛苦 強尼盼餵飽姜濤

【明報專訊】被封「ViuTV一哥」的全能主持人強尼，昨日與香港羽毛球代表伍家朗、滑冰女神馬曉晴到旺角出席食店宣傳活動。強尼表示平時多在電視上見到香港運動員的風姿，昨天首次跟他們碰面，也開心近期獲商戶賞識，得到汽車、名表、飲食等不同商演機會。笑他跟人氣男團MIRROR搶飯碗？強尼笑說：「在粉紅教主（盧瀚霆）之外，我希望可以做些事，例如想走親子路線，我的9歲兒子好喜歡食快餐，經常要做他的御用外賣仔送餐。」強尼自爆每朝會親自駕車接送兒子到學校，由落車地點行到學校大門只得10步路，但都會把握機會拖兒子的手：「知道遲早一天他會揈開我隻手，所以現在好珍惜。」他稱兒子只愛電競，沒跟他討論工作，反而老師爆兒子的同學有追看《全民造星》和MIRROR。

關心花姐健康

對於姜濤體力不支，出席公開活動期間暈倒，強尼表示早上起牀，從太太口中得知此事，深表同情：「我有時跟MIRROR一起工作，知道他們的行程好密，真是幾辛苦。老實講，不同年代當紅的藝人都會遇過，可能碰巧姜濤有點不舒服，我平時經常見他吃的東西不多，我希望帶他出來食多些、食飽，叉足電再做過。」事件又引發他關心MIRROR經理人花姐（黃慧君）的健康：「她年紀比較大一點，班後生做幾長時間，花姐就要做幾長時間。」強尼主持《全民造星》也經歷過24小時通宵錄影的滋味，他建議姜濤進食維他命，為身體補給。

記者：鍾一虹