服抗抑鬱藥增逾10磅 魏駿傑重踏台板積極減肥

少拍喊戲的黃建東要靠憶起被拍拖6年的女友狠飛經歷助入戲。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】魏駿傑、黃建東、張之珏與區嘉雯等昨日於牛頭角為下月舉行的14場舞台劇《老公你好悶呀》綵排。已31年沒演過舞台劇的魏駿傑透露早前受情緒困擾要看心理醫生，服抗抑鬱藥致肥10多磅，幸病情不太嚴重，現已停藥並積極為角色減肥。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

魏駿傑表示綵排進度順利，不過為配合角色要減肥，並說：「我演過氣上流人士，因穿西裝，所以至少要減10磅，目標是175磅。」他透露已31年沒演過舞台劇，1990年後沒再踏台板，魏駿傑說：「其間都有人搵過我。（為何不演？）要多謝無綫當年栽培，所以放低了舞台劇，有幾次都因拍劇推掉。」

病情好轉已停藥

魏駿傑日前接受電台訪問，剖白去年經歷人生低潮，離婚加上疫情封關，一年半沒收入，情緒受困擾要看心理醫生，更曾萌輕生念頭。他解釋說：「最主要因疫情無得往內地，無工開，女兒又無得返學要上Zoom，困在屋企，連健身做運動都無得去，還要在女兒面前扮無事，你說幾辛苦。當時有看醫生吃抗抑鬱藥，幸好醫生說不太嚴重，只吃了幾個月，現已停藥，但藥物致肥了10多磅。」

前妻有幫手湊女

談到愛女時，魏駿傑即露出一臉慈父樣，說讀六年級、11歲的女兒已開學，每天綵排完，便回家教女兒做功課及溫書，他說：「看着她長大，看着她識『頂頸』。希望女兒順利直升原校，如果升不到，就送她到北京，去哪裏都無所謂，最緊要有我陪住她就行。」

魏駿傑稱若他沒空，前妻會幫手湊女，兩人現時關係已好了很多，做回朋友，並說：「嬲人很辛苦的，要向前看。」

黃建東憶分手助入戲

黃建東飾演年輕律師，笑說起初以為是喜劇，很開心，但當中有段跟劇中太太鬧交的喊戲，他說：「因我很少拍喊戲，所以綵排時就回想起當年被拍拖6年的女友狠飛一事。記得當年在上海拍《梟雄》拍了個半月，其間突然收到女友表示要分手的短訊，當刻很傷心，心都碎了。」

談到胞弟近日求婚成功，黃建東笑稱對方很衰，求婚前不跟他們講，十分低調，但他跟母親當然希望大排筵席，所以要插手籌備婚禮。問他會送什麼禮物賀胞弟結婚？黃建東笑言未想到，正考慮送酒席。

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