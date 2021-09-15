當選後不敢鬆懈 宋宛穎楊培琳勤護膚保靚樣

出爐港姐亞軍梁凱晴（左起）、冠軍宋宛穎、雙料季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳近日馬不停蹄出席各大領獎活動。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】2021香港小姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、雙料季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳昨日現身銅鑼灣，接受商戶頒獎及祝賀。宋宛穎和梁凱晴表示得獎翌日忙於接受不同媒體訪問，今周會出席不同場合領獎，但有幾多獎金和獎品，宋宛穎笑說：「我都不清楚，好似當選時戴住的心口針是禮物之一。」

宋宛穎稱母親在澳門，未知幾時能團聚，當選後非常忙，休息時間較少，但心情好開心，並說：「未翻睇自己比賽的表現，反而留時間護膚，飲食都不敢放縱，只食過少少炒飯。」梁凱晴笑稱港姐好捱得：「我們經過3個月訓練，才走到這一步，昨晚完成工作後，可以跟家人飯敍和休息，已經好好」。

楊培琳食提子慶祝

楊培琳自認是「提子控」，參選期間怕吸太多糖分，故戒吃提子一段時間，直至完騷後獲母親贈生果盤獎勵，她說：「我放肆食了好多提子。」又表示得獎後不敢鬆懈，繼續注意飲食，加上經常長時間化妝，落妝後會勤力做保濕美容，不再素顏出街，她笑說：「最少要畫眉，因為我本身眉毛比較淺色。」

邵初稱沒有太多港姐包袱，賽事完結，離不開食和瞓，奉行少食多餐，但沒有特別戒口，她說：「化不化妝出街都無問題，最緊要整齊，不能污糟邋遢。」

記者：鍾一虹