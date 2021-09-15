Met Gala賓艾費力珍妮花戴罩咀嘴 劉思慕人氣升首現身時尚界盛事

網球名將大坂直美（上圖）與女歌手Billie Eilish（下圖）都是今年Met Gala的主持，並邀請剛贏得美網女單冠軍的18歲新星拉度簡露（圓圖）亮相。（法新社）

劉思慕憑《尚氣與十環幫傳奇》人氣急升，首次獲邀參加時尚界盛事Met Gala，他把場內拍攝的照片上傳到社交網，並稱再無他的圖庫照片，對曾擔任圖庫模特兒一事自嘲一番。（網上圖片）

【明報專訊】時尚界盛事Met Gala每年5月會在紐約大都會藝術博物館舉行慈善晚宴，去年受疫情影響取消，今年復辦，並延至前晚舉行；多達400名人、名模及歌影星出席，其中不少緋聞情侶乘機公開關係，上星期在威尼斯影展確認舊情復熾的《職場女王攻略》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck），更戴着口罩也要咀嘴；至於憑《尚氣與十環幫傳奇》人氣急升的華裔男星劉思慕，亦首次應邀出席Met Gala。

受疫情影響，延期超過一年的Met Gala，今年由《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、日裔網球名將大坂直美、格林美得獎女歌手Billie Eilish，以及女詩人戈爾曼（Amanda Gorman）擔任主持，4人的共通點是非常年輕，當中最年長是25歲的添密菲，Billie更只有19歲。

今年有不少緋聞情侶趁盛會公開親密關係，除了珍妮花露柏絲與賓艾費力外，早前榮膺樂壇女首富的Rihanna，亦首次跟歌手男友A$AP Rocky結伴亮相。早前被狗仔隊多次拍到在紐約密會的《小謊言》女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz）與《光豬舞壯士》卓靈達譚（Channing Tatum），則前後腳現身，但拒絕合照。去年7月訂婚的碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham），亦首次與《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）以未婚夫妻身分亮相Met Gala。

網球新星拉度簡露現身

至於剛宣布跟男友Danny Fujikawa訂婚的《愛情潛到寶》女星姬韓遜（Kate Hudson）則在晚宴上大騷鑽戒。

未知是否大坂直美主持Met Gala，除邀請戴利（Tom Daley）、比拉絲（Simone Biles）、蘇妮珊（Sunisa Lee）等有份參加今年東京奧運的運動員出席，數天前在美國網球公開賽女單以不失一盤姿態奪冠的18歲英籍網球新星拉度簡露（Emma Raducanu），亦驚喜現身，聯同「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）及已退役的舒拉寶娃（Maria Sharapova），可說十分熱鬧。

自嘲「再沒有圖庫照片」

另外，大會今年邀請不少亞裔歌影星亮相，CL及女團Blackpink成員Rose首次以韓國女歌手身分踏足Met Gala。Marvel首齣全亞裔演出的超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》，在美國上映10天，蟬聯票房冠軍外，累收1.4億美元，全球票房超過2.56億美元（約19.9億港元），進佔2021最高票房第8位；扮演「尚氣」的男主角劉思慕亦人氣急升，首次獲邀出席Met Gala，他除了在社交網分享場內照片，又搞笑表示，「此男子再沒有圖庫照片了」，自嘲早前被翻出曾擔任圖庫模特兒的舊照片。