宋宛穎認貪靚 選美媽媽傳授美容心得

【明報專訊】2021香港小姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初，以及最上鏡小姐楊培琳昨日現身尖沙嘴領獎，宋宛穎獲頒總值逾8萬元美容獎品，商戶更封她為「完美肌膚體態小姐」；其他3名港姐分別有近4萬、逾3萬和萬多元的獎品。

宋宛穎對於肌膚得到商戶肯定感開心，她表示日常要化妝，所以休息時很注重護膚，做足清潔和保濕工夫，並透露其母學過美容，所以自小得媽媽傳授心得，「十五六歲開始護膚，我都幾貪靚，4歲已要求媽媽帶我去穿耳窿，穿了一隻耳就怕痛，但隔一星期又去補穿另一隻耳，還會偷著媽媽的高跟鞋，用張被披上膊頭扮香港小姐。」梁凱晴有共鳴，自爆同樣貪靚：「我讀小學已搽面霜、潤手霜，又攞媽媽的香水、唇膏來搽，都試過跟妹妹玩遊戲，披張被扮香港小姐繞場一周。」

宋宛穎與「聲夢」鍾柔美（Yumi）都曾是薛家燕旗下藝術中心的學生，兩人先後參賽得獎及受注目，帶挈學校收生有增幅，宋宛穎說：「都希望可以培養多些優秀學生出來。」她表示11歲時主動要求學舞，渴望踏上舞台表演。是否受奪得澳門小姐獎的媽媽影響？她說：「小時候聽媽媽選過美，但澳門小姐已停辦，所以不了解。」

記者：鍾一虹