不辭而別 3410萬粉絲疑惑 Britney突刪社交網

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears爭取擺脫父親Jamie Spears對其生活及財政監管權，本月7日出現巨大轉折，後者入稟請求法院終止監管。快將重獲自由的Britney旋即於周日（12日）宣布跟拍拖5年男友Sam Asghari訂婚喜訊，前日突然毫無徵兆下關掉社交網Instagram（IG）帳號，令粉絲十分錯愕；不過有消息人士稱，這是Britney的個人決定。

現年39歲Britney Spears的社交平台IG追隨者眾，超過3410萬人關注；近年她爭取擺脫父親Jamie Spears對其生活及財政的監管，粉絲就發起「解放Britney」運動，成為她最大的應援團，粉絲在社交網的推動更不遺餘力。Britney亦投桃報李，透過IG多謝該運動的支持者，並成為她最後一個帖文。不過對於Britney「不辭而別」，突然關閉IG帳號，有不少粉絲表示震驚，稱IG一直是歌迷得悉她行蹤與心情的最重要橋樑。有粉絲甚至要求IG解釋原因，到底是技術問題，還是Britney刪除了帳號。

據有線電視新聞網絡引述接近Britney的消息稱，告別IG是Britney的個人決定，而且已考慮了好一段時間。

就在Britney刪除IG帳號前兩天，剛宣布跟拍拖5年的健身教練男友Sam Asgheari訂婚，當時還大曬Sam專程找Forever Diamonds珠寶店創辦人Roman Malayev為他訂製的4卡鑽戒，兩人公開合照，但未有透露婚期。不過Britney首任前夫兼青梅竹馬好友Jason Alexander前日接受傳媒訪問時，不認為婚訊是真的。對於比Britney年輕13歲的Sam是否掘金者，Jason則給對方正面評價，認為過去數年若非Sam陪伴Britney左右，她將會很孤單。Jason又表示，仍與Britney保持聯絡，稱她目前很好、情緒很穩定。

監管權官司月底再審理

今年6月Britney向法官表示，自2008年法院頒令她父親Jamie的監管安排，她感覺既虐待又羞辱，隨後遞交法律文件要求將父親移出監管行列，不得再管控她6000萬美元資產。經過多番拉鋸後，Jamie本月7日入稟籲請法院終止其監管權，據報他在法庭文件指出，女兒情况已「有所改變」，稱「法院如今應認真考慮是否仍需實施監管」。據悉本月底此案會再度審理，屆時就可知Britney能否獲得終極自由及重奪自主權。