【開箱】《SAS：黑天鵝崛起》 動作場面出色 劇情犯駁可笑

胡比露絲（右）扮演有智有謀的僱傭兵，身材瘦小，氣場卻很強大。

【明報專訊】英國動作片《SAS：黑天鵝崛起》（SAS: Red Notice）今年4月在英美等地上映，票房總收入不足20萬美元（約156萬港元），原本以為受到疫情拖累？直至此片最近在影視串流平台Netflix上架，觀眾看罷終於明白，票房失利原因可以很多，疫情只佔少數，劇情犯駁才是硬傷。

幕前陣容可觀 編劇敗筆

《SAS：黑天鵝崛起》台前幕後陣容相當可觀，故事改編自英國軍事作家Andy McNab的同名小說，導演Magnus Martens曾經拍過《神盾局特工》、《漫威盧克凱奇》等Marvel超級英雄劇，演員包括《殺神John Wick 2》胡比露絲（Ruby Rose）、《復仇者聯盟2：奧創紀元》安迪瑟克斯（Andy Serkis），以及有望接替丹尼爾卡特（Daniel Craig）成為下任「占士邦」的《喋血戰士》森曉雲（Sam Heughan）等，結果卻栽在編劇手上。

故事講述英國政府與天然氣公司達成秘密協議，協助後者在格魯吉亞鋪設天然氣輸送管道，此舉受到當地居民反對，為了清除障礙，由兩大陣營的中間人兼前軍官喬治（安迪瑟克斯飾）擔任幕後黑手，聘用僱傭兵團「黑天鵝」到當地殺害居民，估不到過程遭人偷拍，並透過社交媒體公諸於世，英揆受到歐盟施壓，為免醜惡真相曝光，於是派遣特種部隊圍剿黑天鵝成員，首領路易斯當場被喬治轟斃，女兒葛蕾絲（胡比露絲飾）率領部分手下逃脫，誓言血債血償。

特種部隊成員湯瑪斯（森曉雲）完成任務後，按照原定計劃，向兒科醫生女友蘇菲求婚，二人原本打算乘坐飛機到巴黎旅行，後來改變行程，轉搭歐洲之星列車到法國，誤打誤撞下發現葛蕾絲等餘黨身處同一車廂，於是致電上級要求增援，同時秘密展開監視行動，此舉卻遭「內鬼」識破，當列車駛至英法海底隧道之際，葛蕾絲先發制人，殺死司機並煞停列車，再在隧道安裝炸藥，然後挾持車上人質，要求政府交出巨額贖金，並承諾讓他們安然離開英國。

《拆彈專家》為了拍出逼真的爆破場面，一連兩集分別搭建紅磡海底隧道和香港國際機場的場景，《SAS：黑天鵝崛起》亦不遑多讓，電影下半場主要發生在英法隧道內，僱傭兵團、特種部隊跟湯瑪斯在此展開連場槍戰，最後更把隧道入口炸毀，觀眾明知是廠景，但導演拍出真實感，而且動作場面亦算可觀，感覺一氣呵成；直至葛蕾絲挾持蘇菲離開隧道，湯瑪斯窮追不捨，最後二人單挑，明知兩個只能活一個，卻是講多過做，令到原先營造的緊張氣氛，在這最後一幕給消失殆盡。

為續集埋伏線 慣用手法

結局明顯埋下伏線，似為開拍續集做好準備，而這亦是Netflix電影的慣用手法，問題是本片票房欠佳，口碑亦不見理想，從影評網站「爛番茄」可見觀眾好感度雖有71%尚算不俗，影評人分數卻只有47%不合格；另一電影網站IMDb亦只給予5.1粒星（最高10粒星）的低分，片商會否投資都成疑問。

如先所言，《SAS：黑天鵝崛起》全片劇情犯駁甚多，天然氣公司與其斥巨資聘用僱傭兵團，何不拿錢補償村民？在互聯網發達時代，如此勞師動眾殺人放火，究竟是幕後黑手太天真？抑或電影編劇太離地？又例如，男主角明明已購買頭等機票，準備偕女友到巴黎求婚，臨時改變主意，轉乘列車只為製造機會遇上葛蕾絲等人？實在荒謬絕倫。