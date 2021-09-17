鄧麗欣想挑戰演舞台劇 劉俊謙約定蔡思韵團圓

【明報專訊】鄧麗欣、劉俊謙前晚到西環出席電影對談會，鄧麗欣回望入行快將20年，一邊做一邊學，經歷起起跌跌：「有時覺得自己好變態，為了演戲，不惜將自己真實的人生感受放入角色裏。」劉俊謙表示在舞台劇成長，近年再轉戰影視發展，要重新適應，最困難是當眾演講和受訪：「面對群眾或鏡頭說話，仲緊張過拍戲，好考驗口才，有時不懂得如何應付，會覺得好尷尬。」鄧麗欣從旁鼓勵，向劉俊謙贈三字「做多啲」，「好似我這樣，做多20年，時間會幫你克服一切」。

鄧麗欣羨慕劉俊謙在舞台劇範疇經驗豐富，佩服舞台劇演員重複演繹同一劇本仍然保持水準，「我以前只參與過森美小儀歌劇團演出，未試過正式演舞台劇，好想挑戰，但我又好怕重複做同一件事，不知能否勝任」。劉俊謙借鄧麗欣三字經回敬：「你都是，做多啲就會熟啦。」兩人都稱未正式合作，期待不久的將來能合作。

中秋節將至，回復單身的鄧麗欣預告約朋友燒烤聚會。是否應追求者邀請？她笑說：「好多人約，睇吓應哪一個啦！其實這個節日多與家人共度。」劉俊謙則約定女友蔡思韵和家人共度，人月兩團圓，他說：「中秋是卡路里之夜，我們都好喜歡食月餅，到時攞幾個不同口味的月餅一齊食。」

記者：鍾一虹