爆黃智雯「已婚」有老公 袁偉豪漏口風無被詐型

【明報專訊】袁偉豪、丁子朗、劉穎鏇、王敏奕、劉佩玥及陳自瑤等昨日出席無綫劇集《把關者們》宣傳，提早慶中秋。袁偉豪與好拍檔黃智雯合作逾11次，其中演情侶最少6次，笑言今次終開花結果，於新劇扮演夫妻。袁偉豪日前在網上直播代黃智雯稱呼其男友做「老公」，他解釋他們拍拖很久，朋友間會這樣稱呼對方的另一半。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

袁偉豪談到與黃智雯經常合作，笑說：「多年來我們演情侶都沒有結過婚，今套劇終於有突破，做夫妻還有小朋友。」現實中會否想黃智雯真正成為人妻？他表示交給黃智雯回應。

袁偉豪主動提起日前開Live，代黃智雯稱呼其男友為「老公」，疑口快快爆好友「已婚」，他解釋：「他們拍拖已很久，所以才稱呼朋友的另一半做『老公』。我不知黃智雯對這稱呼受不受落，她沒有在我面前詐型，反而我和她好享受互相踐踏。」袁偉豪強調只是開玩笑，如令對方不開心，大家會坦白說出來，不會存芥蒂，多年合作已建立互信關係。

丁子朗想做劉穎鏇隻兵

劉穎鏇表示劇中與丁子朗及孔德賢鬧三角戀，丁子朗笑說現實中想成為劉穎鏇的兵。他劇透說：「我角色是一名戀愛白癡，我們沒有親熱戲，是好純的puppy love，有開心結局。」

劉穎鏇為配合角色剪短頭髮，是人生最短一次，變髮前經過一番掙扎，驚出來效果變包包面和好腫，她說：「慶幸沒想像中恐怖，但不會再試短髮，鍾意長髮有多些造型。」

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