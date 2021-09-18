多年合作無間 汪明荃：曾提醒衞世輝得閒做運動

【明報專訊】八和會館主席汪明荃（阿姐）昨晚為「嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會開幕典禮」擔任主禮嘉賓，主持醒師點睛及亮燈儀式。阿姐在儀式上隨道長上香，她受訪問時透露：「我內心祈求天下太平，疫情盡快過去，人人身體健康！」中秋節將至，又適逢臨近老公羅家英75歲生日，大忙人阿姐不打算在家下廚，會相約一班好朋友外出食飯慶祝。家英哥患有糖尿病，但難戒美食，阿姐說：「有朋友送來榴槤月餅，他已忍不住食，我也一齊食少少。家英哥向來不喜歡人管制他吃東西，所以要等他自律。」

提到無綫非戲劇分部經理衞世輝昨日因心臟病猝逝，阿姐覺得好突然，多年來合作無間。她說：「他在無綫工作近40年，我也有54年，他負責很多大型節目製作，我都有份參與。以往很多大騷因牽涉很多部門同事，例如藝員、製作組甚至排舞師，一有問題他會負責出面，好容易就解決處理，是一位好好的領導人。早前我接通知演出《星光熠熠耀保良》，好似也是他負責，但未跟他開會。」阿姐表示不太清楚衞世輝生前的身體狀况，沒聽聞他有心臟病，只是覺得他太肥，曾提醒對方得閒做運動。由於阿姐並不熟悉對方的家人，已託同事慰問其家人。

記者：林蘊兒