《機智醫生生活2》大團圓結局收視破頂 趙正錫率眾體驗農村生活

《機智2》最後一幕講述「五人幫」一起看日落，感覺溫馨。

【明報專訊】趙正錫、柳演錫、鄭敬淏、金大明及田美都合演韓國有線頻道tvN劇集《機智醫生生活2》，前晚播出第12集，「五人幫」感情各有着落，收視率更升至全劇最高位，可算大團圓結局。雖然電視台表明不會開拍第3季，但觀眾毋須失落，劇組預告原班人馬演出綜藝節目《機智鄉村生活》，報答粉絲支持。

《機智醫生生活2》前晚播出第12集結局，身為「五人幫」的趙正錫與田美都，相識多年終由好友變情侶，並向其餘3名好友公開戀情；金大明送女友安恩珍回家，曾經離婚的他擔心母親再次嚇走媳婦，故稱不急於再婚；鄭敬淏再次追求舊愛郭善英，親赴女方駐守的軍營，令她大為感動，成功復合；柳演錫與女友申鉉彬感情甜蜜，更一起到海外進修。

結局符合觀眾預期，收視也不負眾望，錄得14%創開播以來最佳成績，瞬間最高收視更達17.4%。今季結局收視雖然略遜於上季的14.1%，但仍躋身tvN史上最高收視劇集第9位。下周四（23日）播出《機智2》特輯，收錄精華片段及拍攝花絮等。

羅映錫炮製新綜藝

《機智2》叫好叫座，觀眾期望開拍第3季，電視台卻表明不會添食，令人大失所望。趙正錫昨日接受韓媒訪問時表示，經過一連兩季拍攝，「五人幫」早已培養深厚感情，如今終於煞科，對此表示不捨。事實卻是他們將會再次聚首，演出tvN綜藝節目《機智鄉村生活》，定於10月8日播出。新節目由tvN金牌監製羅映錫炮製，後者曾邀「五人幫」拍攝網上節目《機智露營生活》，今次再度合作，令人期待。

《機智鄉村生活》講述「五人幫」脫下醫生袍，體驗農村生活，親自炮製一日三餐。劇中飾演柳演錫媽媽的金海淑與女友申鉉彬，據報亦會客串亮相。電視台昨日公開節目預告，眾人坐在房內一起收看《機智2》直播，出現趙正錫與田美都親熱場面時，二人頓感尷尬，聚人隨即起哄，場面搞笑。

文：蘇珮欣