【開箱】《絕路狂逃》 人民性命比國家仇恨哪個更重要

趙寅成（左）扮演有勇有謀的韓國情報員，被索馬里警員用槍指頭亦毫無懼色。

【明報專訊】《1987：逆權公民》金允錫與《沒關係這是愛情》趙寅成合演韓片《絕路狂逃》，7月底在韓國上映至今，入場人次高達340萬，擊敗荷李活片《黑寡婦》及《狂野時速9》成為今年韓國最賣座電影。《絕路狂逃》講述索馬里內戰爆發期間，韓國與朝鮮外交官為逃離首都摩加迪沙，決定攜手合作的故事。電影涉及兩韓關係，當地票房報捷是意料之內。至於在香港觀眾眼中，究竟國家仇恨重要，還是個人性命重要？更值得令人反思。

台前幕後陣容鼎盛

《絕路狂逃》導演柳承元曾經拍過《柏林諜變》及《軍艦島》等港迷熟悉的韓片，新片找來一眾實力派演員助陣，包括金允錫、趙寅成、《屍戰朝鮮》許峻豪及《D.P逃兵追緝令》具教煥等合演。電影以1991年索馬里內戰為背景，當時韓國與朝鮮都積極爭取加入聯合國，各成員國的投票意向，對兩韓極為重要，索馬里更是兵家必爭的關鍵一票。韓國駐索馬里大使韓信成（金允錫飾）在妻子金明姬（金素辰飾）、秘書孔秀哲（鄭滿植飾）、職員趙秀珍（金才禾飾）及朴智恩（朴慶惠飾）協助下，向當地政府積極游說，大使館雖然人手不足，資源也缺乏，但仍盡力去做。

韓國情報機關參贊姜大真（趙寅成飾）被派往索馬里協助韓信成，前者帶備一箱韓國珍寶，準備送給索馬里總統，途中卻遭搶劫，令韓信成蒙羞，他認定幕後黑手是朝鮮駐索馬里大使林英洙（許峻豪飾）和參贊泰俊基（具教煥飾），於是在姜大真建議下，利用當地傳媒發放假消息，指朝鮮售賣軍火予反政府武裝分子，離間朝鮮與索馬里關係。

兩韓大使被迫合作

這場外交角力尚未分出勝負，反政府武裝分子已發動襲擊，索馬里陷入內戰，韓國大使館斷電斷糧，無法與外界通訊，更遑論保護館內職員，頓時孤立無援。姜大真設法收買索馬里警察，改由警方保護大使館，暫保人身安全。

另一方面，林英洙一方形勢更惡劣，朝鮮大使館遭武裝分子洗劫，恐嚇他們再不離開就會趕盡殺盡。林英洙帶着家屬及職員逃亡，原本打算求助中國大使館，途中遇上武裝分子，眾人被迫折返，只好求助眼前的韓國大使館。韓信成抱着不能見死不救的心態，讓他們入內暫避。兩韓大使由對立變成同盟，放下種族分歧，擬定逃亡大計。

對於港人來說，本片歷史背景雖然複雜，其實簡單來說，就是兩韓大使原本對立，但因面對同一困境，結果促成合作關係。電影最後講到兩韓人員登機離開索馬里，還未落機已先道別，因為心知肚明，回國後便是敵人，情况令人惋惜。戲中朝鮮情報員具教煥一直反對向韓國大使求助，認為此舉等同叛國，林英洙也深明此理，但為保妻兒性命，可謂別無他選。姜大真也指出，若要收留他們，除非對方變節，否則無法成行，讓人反思民族大義是否比個人性命更重要？

摩洛哥變身索馬里

《絕路狂逃》製作規模龐大，全片121分鐘均在摩洛哥取景。導演柳承元解釋，因為劇組無法前往摩加迪沙拍攝，團隊花了4個月在非洲尋找合適場地，終在摩洛哥找到重建摩加迪沙的地方，就是索維拉市。電影結局講述兩韓人員分別駕駛4輛汽車，趕赴意大利大使館乘搭救援飛機，途中遇上武裝分子追擊，場面緊張刺激，掀起全片高潮。

金允錫曾演《盜賊門》、《1987：逆權公民》及《怒海沉淪》等韓片，戲路一向多元化，今次飾演韓國大使，一方面希望返回韓國當個平凡丈夫，另一方面在戰地擔任領導者角色，時而輕鬆時而認真的表情，演技控制得宜，果然是老戲骨。至於他的拍檔趙寅成，扮演情報員角色智勇雙全，即使在最惡劣的形勢下，也能保持冷靜，帶領同伴逃離索馬里，可謂功不可沒。其中一幕他跑到警局跟警員對峙，被手槍指着額頭也沒退縮，當時的兇狠表情，令人印象深刻。

上映日期：9月16日