暈完精神奕奕現身 姜濤：不再戒口 遲啲體檢

【明報專訊】人氣王姜濤日前出席活動因胃痛不適突然腳軟暈倒，嚇親在場的MIRROR隊友及「姜糖」們。他休息兩日已復工，昨日是他暈倒後首度公開亮相，跟毛舜筠、柳應廷（Jer）、導演彭秀慧、岑珈其及鄧麗英到沙田出席電影《阿媽有咗第二個》開鏡禮。精神奕奕的姜濤表現活潑，不時跟好兄弟Jer搭膊閒聊，又跟工作人員有講有笑，吸引數十粉絲到場打氣，英皇集團主席楊受成也現身問候姜濤。

姜濤表示身體已好好多了，暈倒不關劇組事，是自己的心理、生理因素，可能入行幾年太大壓力，飲食方面又不太注意，近期拍戲少見大場面，亦有點不慣。

叉足電打籃球減壓

對於休假期間被發現去打籃球，他說：「瞓不到太多，暈倒後回家休息至翌日下午，見自己已叉了電，便去打波做運動，近期忙拍戲好少見朋友，難得休息，打籃球又是我放鬆心情的一種方式。」

姜濤透露稍後完成手頭上工作，便安排做身體檢查，暈倒後也不再戒口，「媽咪煮雞蛋、煲湯畀我飲」。對於有數十「姜糖」到場打氣，姜濤覺得是機會讓大家見到自己平安無事的樣子。提到隊友盧瀚霆（Anson Lo）擔心他暈倒眼濕濕？姜濤說：「嚇到他們，我有向隊友說不好意思。」

Jer：佢為靚堅持不聽勸喻

Jer重提姜濤暈倒一刻，自己正站在身旁，見他撻落地也非常驚嚇，「一向知他身體弱，有叫他吃多些東西，但他為靚，堅持不聽勸喻。希望他為健康做多些運動」。

毛舜筠睇片嚇到想暈

毛舜筠表示跟彭秀慧開工期間，見到姜濤暈倒的片段，也嚇到想暈低，令她憶起年輕時拍戲，試過3日3夜不停工作，「以前拍戲都好忙，個個都是這樣，總之一有時間就把握機會休息。我都有吃東西不戒口，忙起來都無辦法，我知兩個後生仔已盡力做」。毛舜筠希望拍完戲抽空約食飯，再向姜濤和Jer傳授拍戲心得。

Jer與姜濤月尾舉行音樂會，Jer稱昨日完成拍攝工作，隨即為音樂會做準備；姜濤稱音樂會編曲七七八八，過兩天完成該片拍攝便立即排舞，追上進度。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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