鮑起靜劇透離世角色繼續出現 馬德鐘激讚演技超強搞喊劇組

【明報專訊】鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠及關禮傑等昨日到紅磡出席無綫劇《我家無難事》宣傳活動，跟市民提早慶中秋，又為古佩玲慶祝22歲生日。鮑姐演的角色在第4集便死去，令觀眾驚訝，更有網民稱沒有鮑姐便罷看該劇。鮑姐說：「不是的！鮑姐一路都有得出，大家如果想睇我，就要一直追看！」鮑姐透露劇中偏心大仔馬德鐘，故之後的劇情，只有馬德鐘見到她。她笑言現實中不及角色好，因女兒自小已被她安排到英國生活，現在又掛住個孫多過女兒，她說：「因疫情已年多沒見面，只靠視像通話。這套劇是希望帶出珍惜家人、不要後悔的信息。」馬德鐘表示拍攝鮑姐臨別的一幕，所有兄弟姊妹和幕後人員都被鮑姐搞喊，大讚鮑姐演技感染力好強，他說：「我的角色在這幕沒有喊，要盡力忍住。」

唐詩詠開心與女神撞樣

唐詩詠被網民指「變面」，跟張曦雯、朱千雪撞樣。她表示有人這樣講，覺得非常感恩，因沒稱她與動物或男人撞樣，「我覺得好開心，當然不覺似她們啦！兩個女神咁獨特，能有少少感覺似她們已經是好好的事」。她提到好姊妹黃翠如雖久未露面，也多謝大家關心，「人生都會經歷很多不同的事，大家畀啲時間她，她的狀態其實非常好，有很多自己的事做，不是大家想像中這樣，她適當時間會見大家，不用擔心」。她稱拍劇很忙都會抽時間跟翠如見面傾偈。

關禮傑期待父女檔拍劇

關禮傑女兒關楓馨失落港姐，他安排家人酒店Staycation休息放鬆；他透露行程好開心，不過女兒沒放鬆，依然節食及做運動。他稱女兒會簽約無綫，也想嘗試父女檔合作，他笑說：「不過日常生活已經做父女，可以有其他想法。」

記者：林祖傑