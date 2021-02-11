慶幸香港有MIRROR 莫文蔚欣賞黃妍炎明熹

【明報專訊】莫文蔚接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，她發覺近年香港樂壇變得活潑很多，新晉歌手的演出好精彩又積極。她有留意MIRROR一舉一動，因哄動全城，姜濤又靚仔，但未有機會接觸。她認為這班後生仔受歡迎是好事，香港樂迷以前鍾意追捧日、韓歌手，現在香港都可以有這些Boy Band，可支持自己人。她亦欣賞小師妹黃妍有文藝氣息，炎明熹唱得好好，十分專業。她回想以前10多歲時仍傻吓傻吓，現在新人好快去到這個位置，有自信、膽識及不怯場，是新世代。她笑言：「我𠵱家先識開竅，我會繼續唱，因為我未封咪。」

期待再與周星馳合作

莫文蔚近年少拍電影，是否等周星馳邀請？她說：「如他鍾意的話，隨時可以搵我。我哋好耐無聯絡，早幾年他搵我同秋官（鄭少秋）合唱《美人魚》主題曲。可以同秋官合唱一首咁有power的歌，我即時答應。」她讚周星馳叫她做的每件事都好正，好似《食神》醜女角色，是夢寐以求好機會，跟她反差愈大愈騷到演技，「他的作品、他睇的事，真的好獨到。如他搵得你，都應該無走雞」。

老公年年求婚送戒指

莫文蔚與外籍老公Johannes快將結婚10周年，但老公在德國陪父母，她亦有工作在身，故提早慶祝。她透露每年結婚紀念日，老公都送一隻戒指給她，因當年Johannes向她求婚時，緊張不記得跪地，她便要求每年都求一次婚，她笑言就快連腳趾都要戴戒指。

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