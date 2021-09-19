谷肌南宮民輸1個百分點 李荷妮新劇分飾兩角收視奪冠

【明報專訊】《奇蹟拍檔》南宮民主演韓國MBC電視台60周年台慶劇《黑色太陽》，斥資150億韓圜（約1億港元）拍攝，前晚首播，收視卻不敵同日首播《炸雞特攻隊》李荷妮主演的SBS《One The Woman》。前晚另一新劇、《鬼怪》金高恩擔正的tvN《柔美的細胞小將》則收視墊底。不過南宮民的破格演出獲外界激讚，有報道指收視隨時逆轉。

MBC、SBS及tvN前晚不約而同推出新劇。李荷妮主演SBS的《One The Woman》先拔頭籌，首集錄得8.2%收視。南宮民擔綱MBC《黑色太陽》，7.2%收視，以一個百分點之差屈居第2。金高恩主演tvN《柔美的細胞小將》則以2.1%包尾。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看《One The Woman》及《黑色太陽》，《柔美的細胞小將》則可在愛奇藝觀看。

《One The Woman》描述陰險奸詐的女檢察官李荷妮，為捉拿犯人，現身名畫拍賣會，遇上跟她長得一模一樣的豪門媳婦「姜美娜」。後者出身豪門，卻因為庶出，同遭夫家及娘家嫌棄，還被奶奶欺負。拍賣會當日「姜美娜」娘家上下遇空難，李荷妮亦發生交通意外，醒來後失憶，被誤認是「姜美娜」。李荷妮劇中一人分飾兩角，還大放笑彈，首集結尾彩蛋邀請她在舊作《熱血祭司》及《炸雞特攻隊》的拍檔金南佶和陳善圭客串，分別扮演神父及炸雞速遞員，在天堂巧遇李荷妮。

《黑色太陽》講國情院最優秀特工南宮民，某次行動失手，當局以為他已喪命。一年後突然出現，卻失去了這一年的記憶。另一方面，他在國情院樹敵甚多，同事朴河宣的未婚夫與他一同出動而喪命，因此敵視他。南宮民在首集大曬肌肉，還上演動作戲，兇狠眼神獲觀眾大讚演技出色。

《柔美的細胞小將》講述飾演平凡女職員的金高恩，與男友分手3年後，愛上SHINee成員珉豪扮演的同事，喚醒了金高恩的「戀愛細胞」，卻因為「不安細胞」阻礙而不敢向對方表白。此劇改編同名網絡漫畫，利用特效將金高恩的「細胞」卡通化。首集播出後，觀眾讚畫面生動可愛，真實呈現原著場面。

孔劉客串首集《魷魚遊戲》

李政宰主演的韓劇《魷魚遊戲》，亦於前日在影視串流平台Netflix上架。講述456人獲邀參加神秘比賽，勝出者可獲456億韓圜（約3億港元）巨額獎金，落敗則會慘死。據韓媒報道，觀眾對此劇反應兩極，有人大讚好睇，一日內火速看畢9集；亦有指劇情無聊，看不下去。事先張揚會客串的《複製人徐福》孔劉，於首集登場，講述他在地鐵站邀請欠下巨債的李政宰玩遊戲，兩人以10萬韓圜做賭注，孔劉贏一次掌摑李政宰一巴，最後孔劉向李政宰遞上邀請卡，請他參加生存遊戲後便離去。孔劉只亮相數分鐘，已獲觀眾大讚角色有趣兼有型。

文：蘇珮欣