《后翼棄兵》被指內容不實 棋后索償3.9億

【明報專訊】《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）去年在影視串流平台Netflix上架後，成為其中一齣最受歡迎劇集，上架首28天達6200萬瀏覽次數；扮演天才棋后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）亦一炮而紅，香港時間明早舉行的艾美獎，她很大機會封視后完成大滿貫。不過發行《后》劇的影視串流平台Netflix最近遭入稟控告，80歲格魯吉亞棋后諾娜加普林達什維利（Nona Gaprindashvili）表示劇中有關她的描述不符事實，認為該劇不但貶低她，更帶有嚴重性別歧視，因此索償500萬美元（約3.9億港元）

《后翼棄兵》改編自美國作家Walter Tevis的同名小說，安雅泰萊采兒扮演的天才棋后Beth Harmon是虛構人物，不過最後一集，評述員把Beth與現實中格魯吉亞棋后諾娜加普林達什維利相提並論，稱後者雖然是國際象棋世界冠軍，卻從沒與男性對弈。據法庭文件顯示，諾娜加普林達什維利於劇中設定的1968年，早已和59名男棋手比賽過。她對這台詞不滿，認為Netflix為了加強戲劇張力，沒陳述事實，對她來說是「嚴重的性別歧視和貶低」。Netflix方面回應稱，很尊重諾娜及其輝煌職業生涯，但指控沒根據，所以會極力辯護。