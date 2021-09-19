【開箱】《沙丘瀚戰》 難以改編的「星戰」小說 續集恐無期

【明報專訊】群星雲集的《沙丘瀚戰》（Dune）早前在第78屆威尼斯影展舉行世界首映，雖不在競賽之列，幾乎全員到場的龐大陣容，成為整個影展最受談論的作品；剛於周四（16日）在港上映，美國觀眾卻要等到下月22日才可欣賞，比當地早了個多月開畫。

群星演星戰

《沙丘瀚戰》由拍過《天煞異降》、《銀翼殺手2049》的丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導，《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂亞（Zendaya）、《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Issac）、《職業特工隊》系列莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《毒裁者》佐斯布連（Josh Brolin）、《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）、《緣來他不夠愛我》夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）、《林肯》史提芬韓德森（Stephen McKinley Henderson）、《切爾諾貝爾：傷心的兒童》施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）、《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、《二百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem），還有《春光乍洩》台灣男星張震等主演，這幕前班底足夠拍幾部大片。故事講述數千年後的未來，保羅（添密菲沙洛米飾）是阿特雷斯（Atreides）家族的年輕繼承人，他的爸爸公爵（奧斯卡艾薩飾）統領卡拉丹星球（Caladan），驍勇善戰，受子民愛戴；保羅母親積西嘉（莉碧嘉費格遜飾）原是貝尼哲斯姊妹會（Bene Gesserit）成員，是心靈大師，能以「音言」把言語化為武器，操控敵人意志，她不但把這一套傳授給兒子，並洞悉保羅的宿命，必須幫助他帶領人類走向更好的未來。

另一方面，阿拉吉斯星球（Arrakis）住有原住民弗雷曼人（Fremen），代表人類文明，他們稱星球為沙丘（Dune），擁有廣博無際的沙漠，盛產能啟發人類意識潛能的獨有香料（Spice），給人類時空旅行、知識、貿易，以致存亡，提供養分，也因此沙丘成為兵家必爭之地。為了奪取香料控制權，不惜大動干戈，但沙丘的燠熱天氣、沙塵暴及巨大沙蟲，也成為「征服者」的最大障礙。除了阿特雷斯家族之外，還有哈根尼家族（Harkonnen）家族，統領者男爵貪婪專橫，是歹毒的獨裁者，為滿足欲望不惜一切，使計謀害阿特雷斯公爵後，還狙擊保羅，沒料到後者跟母親最終到達阿拉吉斯，並與弗雷曼人結盟。《沙丘瀚戰》到此結束，片中說，這才是開始，確實字幕也打出此片不過第一部分，但續集會到來嗎？

大衛連治版本口碑麻麻

據美媒報道，《沙丘瀚戰》在威尼斯首映後，觀眾起立鼓掌8分鐘；但也有指毀譽參半。激讚《沙》片「極好」的，認為有大片格局、對未來世界有栩栩如生的描繪；電影資訊網站IndieWire的影評標題卻是「大為失望」，只給予C-評價。《沙》片改編自法蘭克赫伯特（Frank Herber）1965年出版的同名小說《沙丘魔堡》，之前已曾搬上大銀幕。《象人》導演大衛連治（David Lynch）1984年拍成《星際奇兵》，但口碑麻麻。有彈《沙》片的評論，認為導演丹尼斯維爾諾夫對原著的演繹或想像力，甚至不如30多年前的《星》片。

《曠世巨片死亡事件 》更精彩

遠在大衛連治之前，拍過《遁地鼠》和《聖山》等片的智利導演佐杜洛夫斯基（Alejandro Jodorowsky），1970年代已計劃將《沙丘魔堡》拍成電影，而且演出陣容更豪華。當時法國製片商Michel Seydoux、亦即《接近無限溫暖的藍》女星蕾雅絲端（Lea Seydoux）的叔公出資，讓佐杜洛夫斯基編導，可惜花了兩年時間籌備，前期製作又斥資數百萬美元，最終無法在荷李活找到投資者而胎死腹中。這齣拍不成的大片，卻成為另一個傳奇。佐杜洛夫斯基在2013年紀錄片《曠世巨片死亡事件 》（Jodorowsky's Dune）稱，本來是要拍一部在藝術、電影攝影領域的神級作品，漫畫家Jean Giraud已繪了數以千計分鏡圖，《大國民》奧遜威爾斯（Orson Welles）、超現實主義畫家達利、《功夫》大衛卡拉甸（David Carradine）和滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）等亦答允參演。瑞士藝術家H. R. Giger處理角色造型、Pink Floyd負責配樂，《嘩鬼番生》Dan O'Bannon搞特技……電影沒拍成，當中部分人後來參與製作《異形》、《星球大戰》等經典科幻片。看這齣紀錄片，一窺佐杜洛夫斯基的天馬行空外，原來拍不成的電影可能比戲劇本身更曲折離奇。

回頭看《沙丘瀚戰》，雖然導演尚算把幾個星球的恩怨交代清楚，男主角添密菲沙洛米又討喜；可是不管角色造型、佈景設計、美術效果或配樂，都平平無奇，尤其未來世界，主角手執看似高科技的道具，盔甲已是隱形設計，怎麽服裝卻像回到古代，充滿中東色彩？這個「沙丘」仍停留在20世紀？未免與時代脫節。也許唯一例外是每次埋位都得花7小時特技化妝的施達倫沙士格，扮演的哈根尼男爵，算是最有點心思的造型。

導演丹尼斯維爾諾夫在威尼斯影展時呼籲觀衆入戲院觀看，最好選IMAX；確實片中攝影優美，然而此片下月22日在美國是戲院與串流平台HBO Max同步，是否有足夠魅力號召觀衆入場？到目前為止，電影公司仍未為續集開綠燈，此片拍了1.65億美元，疫情下要收支平衡恐怕不易。

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