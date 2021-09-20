《男排女將》拍續集 鄧麗欣心大心細

【明報專訊】鄧麗欣昨日與參加《全民造星III》的雲浩影及劉瑞祈（KLAU）出席香港紅十字會的遊戲日啟動禮，宣揚人道精神和呼籲大眾在疫境下互助互愛。中秋節將至，鄧麗欣當天放假可陪家人慶祝，她最懷念兒時玩紙摺燈籠，打算在家點燈籠蠟燭應節。她稍後為幾套新戲宣傳，又錄新歌，10月底返內地拍新片。她表示親自演繹主演電影的主題曲，會想起很多畫面，更易唱出感情。

去年播出的ViuTV劇集《男排女將》外界反應好，鄧麗欣期待有機會再合作，可是心大心細：「如果拍續集，擔心難超越第一輯成績，會好大壓力。我希望再有機會拍劇，最緊要劇本和題材好。上次跟MIRROR合作，當時他們仍是新人，但都好有火花。」

雲浩影讚梁祖堯有求必應

雲浩影透露10月跟許廷鏗開Music Live，正在揀歌和排練，如果有廣告商要求，可考慮表演跳舞。她中秋節放假，會陪家人食飯。男友是否一齊慶祝？她正為此感煩惱：「大家各自要陪家人，到底應是我陪他家人先，還是他陪我家人先？不過我家人不選正日慶祝，也沒所謂。」

雲浩影未來希望音樂和演戲雙線發展，正物色老師上堂學戲。她去年參加《造星III》認識梁祖堯，有疑問會向對方請教演戲心得，大讚對方經常有求必應。提到葉巧琳前晚開演唱會，《造星III》Team A部分隊友捧場，她有事在身未能出席，希望之後夾時間約隊友敘舊。

記者：林蘊兒