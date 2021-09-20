Lokman請食生日飯：等柳應廷找數先 呂爵安衝出香港 感激海外「爵屎」應援

【明報專訊】人氣男團MIRROR與品牌聯乘合作推出特別版口罩，並於商場設期間限定店售賣。隊長楊樂文（Lokman）昨日率領兩名隊友呂爵安（Edan）和邱傲然（Tiger）到商場出席快閃打卡活動，吸引逾500粉絲到場支持。Lokman本月26日32歲生日，Edan捧出蛋糕，跟粉絲一同為他唱生日歌預祝。Edan談到美國的「爵屎」（粉絲暱稱）在當地用一架大型流動屏幕車應援，不停播他的歌曲MV，途經洛杉磯荷李活大道等著名景點，他笑言沒想過那麼快去到荷李活。

記者：陳釗

Lokman、Edan、Tiger昨日現身商場時，粉絲即瘋狂尖叫，三子識做不停向守候多時的粉絲打招呼。他們之後為海報和產品簽名，又到自己的巨型海報前拍照「打卡」。尾聲時，Edan突然從後台捧出生日蛋糕，為即將32歲生日的Lokman提早慶生，與Tiger一起帶動全場粉絲向隊長唱生日歌，有粉絲大嗌：「楊樂文生日快樂！」𧨾得Lokman非常開心。

Lokman讚頭巾兵團有善心

Lokman表示生日願望是大家身體健康，快點有得去旅行，暫時未諗慶祝活動，最重要跟家人吃頓飯，因已很久沒回家吃飯。談到一班「頭巾兵團」（粉絲暱稱）為他準備了一系列慶生應援，當中包括「慈善應援企劃」，透過製作月曆等周邊產品義賣，收益將不扣除成本，全數以Lokman名義捐給香港癌症基金會。Lokman大讚粉絲有善心，這份禮物很有意義，一直都想他們用買禮物的錢幫助有需要的人，又可以積福。對於森美讚他10多歲參加森美小儀歌劇團時，已很有責任感和有領導能力。Lokman多謝對方仍記得他，以及當年對他的照顧。

Edan與Tiger被問對隊長生日有何表示？Edan笑稱當然是等Lokman請食飯。Lokman聽到一口答應，但笑言要跟次序，等柳應廷（Jer）「找數」後才輪到他請。Lokman笑稱Jer已拍完戲，先讓對方休息兩日；Edan笑稱不是時間問題，是看對方想不想，希望Lokman不會成為第二個Jer。

Edan：無想過咁快去到荷李活

Edan正忙於拍攝新劇，見他眼腫腫兼戴眼鏡，是否辛苦？他說不是，只怪自己前日放假就放肆，掛着打機所致，「套劇未拍完，因為場地問題延遲，變相多了些假期，會把握時間休息」。

對於一班美國「爵屎」在當地為他準備一架大型流動屏幕車應援，連環播放《小諧星》、《E先生連環不幸事件》及《IGNITED》MV，途經洛杉磯荷李活大道等著名景點，並承諾如《E先生》MV在10月31日前，官方YouTube頻道上的瀏覽人次超過1000萬，將捐贈15,000美元予慈善機構。Edan笑言沒想過那麼快去到荷李活，感激海外粉絲有這個應援，無想過，但很開心，達到宣傳效果又做到善事，希望MIRROR能去到世界各地，跟不同地方的粉絲見面。

為毛孩籌款 Tiger：盡藝人責任

Tiger近日在節目《幫緊你應援團》為無家毛孩籌款，獲讚暖男。他表示節目很有意義，身為藝人應該盡這個責任。他當然想有下一輯，但要看公司安排，他私下會繼續幫助「大樹下善待動物庇護站」。