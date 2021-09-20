南宮民新劇收視超越李荷妮

【明報專訊】上周五韓國有3齣「金土劇」（逢周五六播出）同日首播，收視大戰一觸即發，南宮民與朴河宣合演MBC電視台60周年台慶劇《黑色太陽》，雖然首集略遜於李荷妮主演SBS新劇《One The Woman》，前晚播出第2集形勢逆轉，前者由7.2%升至8%，後者則由8.2%跌到7.1%，領先變成落後；金高恩主演tvN新劇《柔美的細胞小將》同日播出第2集，收視率由首播2％上調至今集2.39%，雖然升幅輕微，至少是個好兆頭。

《黑色太陽》第2集講述男團成員疑吸毒後發生交通意外，提供毒品的組織高層被捕，面對南宮民飾演的特工韓志赫卻表現得肆無忌憚；鏡頭一轉，真正奸角登場，在警局內公然殺死毒品組織高層。

至於同時段收視冠軍仍是金宣虎跟申敏兒合演的tvN劇集《海岸村Cha~Cha~Cha》，前晚播出第7集，收視率稍為回落至9.1%，但仍獨佔鰲頭。今集講述二人一起洗棉被，申敏兒憶起酒後主動獻吻的尷尬時刻，表現若即若離，金宣虎哭着請求女方不要離開；反觀另一有線台JTBC同晚播出《人間失格》第5集，收視每况愈下，今集跌至1.69%再破新低。此劇是JTBC開台10周年特別企劃，請來韓國影后全度妍伙拍《回答吧！1988》男星柳俊烈合作，卻因題材太沉重，令觀眾卻步。