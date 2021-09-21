《后翼棄兵》膺最佳迷你影集 琦溫絲莉再封后

【明報專訊】第73屆艾美獎迷你影集被視為死亡之組，競爭十分激烈，結果Netflix去年大受歡迎的《后翼棄兵》擊敗《催命嬌娃》、《東城夢魘》、《地下鐵道》及Disney+的超級英雄劇集《WandaVision》，成為最佳迷你影集。在《后》劇扮演天才棋后的安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy），之前先後贏得金球獎、影評人選擇大獎及演員公會的視后殊榮，只差艾美獎便完成大滿貫，最終大熱倒灶，敗在金像影后級數的《東城夢魘》琦溫絲莉（Kate Winslet）手下，後者憑小鎮女警角色，繼10年前《慾海情魔》，再次在艾美獎封后。

琦溫絲莉擊敗《WandaVision》「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等對手成為迷你影集最佳女主角，當她上台領獎時，全場起立鼓掌，讓她有點受寵若驚，連聲道謝。琦溫絲莉致謝時提到其他提名者，並表示近10年都是女性在互相扶持，「好像除了疫情之外，此劇帶給了觀衆其他話題，我很感激每個看此劇的觀衆」。《東城夢魘》講述費城小鎮在少女失蹤後，又發現裸體女屍，在小鎮土生土長的女警琦溫絲莉既要查案，又要面對兒子自殺後的傷痛等家庭問題。琦溫絲莉致辭時又感激《東》編劇畢恩祖斯比（Brad Ingelsby）創造了一個「中年不完美母親」角色給她，最後向現任丈夫及3名子女道謝。

伊雲麥葵格爆冷稱帝

在《東城夢魘》扮演探員的伊雲彼得斯（Evan Peters），以及飾演琦溫絲莉好友的茱莉安尼克遜（Julianne Nicholson）亦奪得最佳男女配角，兩人不約而同說要多謝琦溫絲莉，後者更稱若非她，不會接拍此劇，又大讚她演技出色。

伊雲麥葵格（Ewan McGregor）憑《侯斯頓傳奇》的傳奇時裝設計師角色，擊敗《WandaVision》保羅畢丹尼（Paul Bettany） 及《無所作為》曉格蘭特（Hugh Grant）等對手，首度在艾美獎稱帝。由於該劇口碑一般，所以伊雲奪得最佳男主角被視為爆冷。伊雲致謝時稱《侯》劇在疫情肆虐期間的紐約開工，但劇組十分專業，確保所有人安全，因此他很感激監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）及串流平台Netflix。伊雲在台上又首次提到為他誕下一子的女友、《絕命凱特》瑪莉溫斯達（Mary Elizabeth Winstead），「瑪莉，我太愛你了，我們要把這（獎項）帶回家給小羅利（Laurie）看」。這亦是兩人拍拖以來首次以情侶姿態亮相公開場合。