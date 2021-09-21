【開箱】珍施瑪封喜劇視后悼亡夫 《職業槍手》世代爭拗子虛烏有

【明報專訊】第73屆艾美獎喜劇類最佳女主角落在《職業槍手》（Hacks）珍施瑪（Jean Smart）身上；本月13日剛踏入70歲的珍施瑪已是第4度贏得艾美獎，今年同時憑《東城夢魘》扮演琦溫絲莉（Kate Winslet）媽媽，獲提名最佳女配角惜落敗。珍施瑪致謝時提到結婚34年卻於今年3月逝世的丈夫、《心理追兇》李察基利蘭（Richard Gilliland），「我要感謝6個月前去世的先生，沒有他，我不可能站在這裏，還有我兩個又棒又無私的孩子」，她的謝辭讓不少人動容，包括在《職》劇的拍檔漢娜恩賓達（Hannah Einbinder）亦熱淚盈眶。

將於HBO Go上架 未定日期

《職業槍手》在美國串流平台HBO Max上架，據悉香港HBO Go將會播出，但暫未定日期，至於劇名也是跟從台灣譯法。現實中珍施瑪與丈夫恩愛數十載，在《職》劇她扮演棟篤笑女星Deborah，卻被妹妹及丈夫背叛。此劇講述Deborah在賭城駐場演出棟篤笑多年，早已成為傳奇，但時移世易，沒有新的顧客，賭場老闆要削減她的演出場次，周五周末等熱門檔期改給偶像組合，老江湖的她當然不肯輕易就範。

另一方面，年輕編劇Ava（漢娜恩賓達飾）在網上嘲諷參議員是不敢出櫃同志的言論受到抨擊，全行敬而遠之；還房貸的經濟壓力，苦無工作的Ava唯有逼迫經理人Jimmy趕快給她找工作。同屬Jimmy旗下的Deborah此時卻來電投訴賭場老闆Marty的「逼害」，靈機一觸的Jimmy遂先斬後奏，向Ava訛稱Deborah要聘用她。從洛杉磯飛到拉斯維加斯的Ava，抵達沒多久即發現Jimmy「吹水」。Deborah向Ava直言從來都是親撰劇本。Jimmy勸Deborah說她需要年輕人擦出火花，自然也不入耳，最終還是Ava的急才與率直引起Deborah的興趣，終聘用她為寫手，並要求她翌日早上交出20個笑話。

Deborah和Ava是完全不同世代的人物，除了前者的金錢、地位與名氣之外，價值和審美觀也南轅北轍。Ava甫到達Deborah如宮殿的住宅已忍不住驚呼政府理應收富人稅；到管家Josefina問她要喝什麽，Ava說：「水。」對方卻追問哪種水？他們府上備有有氣的、沒氣的、礦泉的，各種類更準備了不同品牌，讓便服一度的Z世代Ava覺得不可思議。當Deborah嫌棄她醜陋的鞋子踏上客廳的絲質地氈，Ava已在發火的反擊邊緣。然而這可能只是經歷與視野的差異。

不同世代同一個性

有一幕編劇指出了重點，Deborah給了一萬美元現款予Ava到一家店買盛載胡椒粉的古董瓶；由於跟Deborah有嫌隙，所以店主怎也不願出售，即使Ava自述如何淒慘，對方也不為所動。結果Ava威脅要摧毁對方店裏最珍貴的古董花瓶，店主才無奈出讓，成交後忍不住斥責Ava，「其實你們一樣是瘋的」。

兩人年齡相差幾十年，不可能沒代溝，但棟篤笑是面向群衆的創作，永遠躲在安全區，生命力會漸漸流逝，Ava的出現，正好給Deborah帶來衝擊。前者也有着Deborah一樣的烈女個性，對創作的熱情，出盡洪荒之力的維護尊嚴，兩人如出一轍。第3集，Ava被指派整理Deborah的舊騷片段，發現她原來上過《時代》封面；其中一個從沒播出的片段，Ava首次為對方的演出而發笑。看到片段中的Deborah向丈夫及妹妹致謝，Ava知道三人後來鬧翻而因此難過。一如《乜都得教練》，喜劇的背後都是淚水，《職業槍手》也一樣。