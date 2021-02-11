終極名單曝光 姜濤柳應廷參演 MIRROR六子音樂會炒至2.3萬兩飛

【明報專訊】人氣組合MIRROR其中六子盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、江生（Anson Kong）、姜濤及柳應廷（Jer）將於12月7日在會展舉行《Music On The Road》音樂會。繼今年5月MIRROR在九展舉行6場兩周年演唱會掀起撲飛潮，今次演唱會更一票難求，因要簽約申請主辦單位的指定上網計劃才獲門票，有人搶先放售門票，由數千元到2萬多元兩張。

娛樂組

今次MIRROR六子的音樂會，主辦單位於8月開始以擠牙膏方式公布有關資料，包括演出名單也是逐一分時段發布。至昨日完整名單曝光，除Anson Lo、Edan、Ian及Anson Kong外，最後兩名演出歌手是姜濤與Jer。六子早前已拍攝宣傳海報，他們穿優閒服裝在旅行車拍攝，親親大自然。

鏡粉質疑後期簽約是否坐最後排？

「鏡粉」又進入緊張狀態，想辦法找門票，因為要簽約申請指定上網計劃才獲兩張演唱會門票與海報。

早於8月陸續公布音樂會的演出名單時，有關推廣亦展開，有人早簽約或續約加簽服務計劃，因現有客戶會獲預留較前位置。

有鏡粉在主辦單位留言投訴，指處理不公平，質疑後期簽約獲分配的座位是否最後排？又有鏡粉留言稱仍有30個月合約未完要再加簽；亦有稱原本300多元月費再附加服務增至700多元簽兩年。為求獲得兩張門票真的豁出去。

不用狂撳F5 要捱貴飛

早前大會上載Edan、Anson Lo等四子的宣傳片段，說今次音樂會不用狂撳F5。不過對部分鏡粉而言，可狂撳F5起碼仍抱有希望可購得門票。今年5月MIRROR在九展舉行演唱會掀炒飛熱，黃牛黨成得益者，有叫價高達6位數字，普遍要近萬元交易。今次MIRROR六子的音樂會，在演出名單完全曝光後，陸續有人聲稱有門票轉售，有出價2.3萬兩張，或1.1萬一張，較便宜有8000元求售。有出售貴價票的網民聲稱是現有客戶，故會獲預留較前位置的門票。又有稱今次的門票數量比5月演唱會更少，而且要簽上網合約，故有關票價並不算貴。

「爵屎」出動應援車為Edan造勢

另外，Edan今年初出新歌，又有連串電視演出及參與電影，歌影視發展，他的支持者「爵屎」（粉絲暱稱）已為年底舉行的音樂頒獎禮造勢；Edan的流動應援車出動，去勻全港多區為Edan打氣。爵屎應援團會在指定日子派發Edan的2021年作品集特別版手幅，共有6款，設計也見心思。