人月兩團圓 謝霆鋒王菲今世紀同台

【明報專訊】《灣區升明月》2021大灣區中秋電影音樂晚會今晚中秋節在深圳舉行，參與演出有逾百中港台的歌手藝人，是近年少見的大卡士陣容，無綫安排於晚上11時55分在翡翠台播放。大會連日公布演出陣容，成龍、譚詠麟、舒淇、黃曉明、任達華及惠英紅等參與外，還有謝霆鋒率英皇旗下歌手總動員，昨日主辦單位之一鳳凰衛視公布王菲也會參與演出。有網民稱霆鋒與王菲這一對將在深圳人月兩團圓。

網民期望鋒菲同台互動

大會公布謝霆鋒、鄧超及電影頻道主持人藍羽拍檔任主持外，《灣區升明月》主題曲《灣》演唱者是王菲。王菲的演出令人期待，但有網民更期望霆鋒與王菲同台互動。參與演出的歌手還包括Twins、陳偉霆；雖然Twins的蔡卓妍與陳偉霆的戀情是過去式，後者最近傳戀上超模何穗，他一直未回應。「過氣情侶」還有方力申與鍾欣潼，另一受注目的「一對」是劉愷威與魏大勛，前者是楊冪前夫，後者跟楊冪傳緋聞。

炎明熹有份演出唱《獅子山下》

今晚節目有現場演出亦有錄影項目，大會的演出項目所見，成龍唱《民生》，譚詠麟、羅鈞滿及趙浚承演唱《朋友》，大堆頭陣容有黃曉明、姚晨、劉燁、王嘉爾、容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼、趙雅芝、鄭希怡、劉愷威、恬妞及楊丞琳演唱《東方之珠》。壓軸歌曲《我的中國心》合唱者有張明敏、譚詠麟、王祖藍、周勵淇、李亞男、方力申、周柏豪、舒淇、歐陽娜娜及易烊千璽等。「聲夢」炎明熹也有份演出，聯同周勵淇、方力申及許靖韵等合唱《獅子山下》。今晚的節目會透過多個電視台與網絡平台直播。

娛樂組