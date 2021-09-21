寄語舊愛魏駿傑 滕麗名：遇低潮要開心面對

【明報專訊】滕麗名、劉丹及呂慧儀等昨日於電視城出席《愛‧回家之開心速遞》慶中秋活動「人月兩團圓」。滕麗名表示中秋節要為《愛》劇開工，收工後可跟大班朋友慶祝，「老公都會出席，他負責買四黃白蓮蓉月餅給我，這是我每年一定要的，他亦做到，我只負責玩和吃」。提到中秋玩燈籠，滕麗名稱很難忘，因表妹小時候玩燈籠、煲蠟生意外，連身上風褸都被燒着，導致手部燒傷，穿了很久緊身衣。

談到舊愛魏駿傑早前受訪自爆低潮時曾萌輕生念頭？滕麗名說：「所以撒瑪利亞防止自殺會很重要。」見對方經歷離婚、零收入，還要一個人帶着女兒，可覺得慘？她淡然說：「人生總有高低潮，最重要開心面對。小朋友很重要，他們的成長環境是大人製造出來。我知他稍後有演出，祝他演出成功。（會否捧場？）我未知檔期。」對於魏駿傑稱當年北上發展，部分原因是為逃避，因見滕麗名愈來愈紅，覺得配不起她？滕麗名對此說：「他北上發展的經理人是我介紹的，但不想多講了，免得被人說我消費他。我們無聯絡了。（他說見到你幸福也開心？）多謝。」

劉丹無時間為孫女整燈籠

劉丹表示中秋節會跟家人吃飯慶祝，之後便帶孫女「小糯米」跟她的同學仔一起玩燈籠。會否幫孫女整燈籠？劉丹稱現在沒時間。至於兒子劉愷威，他說對方在內地工作，未能一起過節，「無所謂啦，兒子日日跟孫女視像通話，傾好鬼耐」。呂慧儀表示中秋要開工，故上周已帶兒子「蟹籽」去BBQ及玩燈籠慶祝；昨日他們一班演員一如以往帶月餅和生果開工應節，「拍攝廠房長期有很多東西吃，是增磅廠」。劉丹也笑言：「關上門，夠吃一星期。」呂慧儀曾表示想安排蟹籽跟小糯米認識，她說還未有機會，並提議劉丹帶小糯米玩燈籠時，可帶埋蟹籽，讓兩個小朋友認識。她又透露劇組有個媽咪群組兼託兒服務，平時會互相幫手湊小朋友。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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