李幸倪讚張學友魅力難擋 江海迦最想與林憶蓮合唱

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）與江海迦（AGA）昨日出席護膚品牌活動。Gin Lee自稱算貪靚，但對護膚很堅持，就算捱更抵夜工作，回家很疲累也要敷面膜，「我每天早晚都敷面膜，最重要是保濕」。AGA跟Gin Lee一樣，無論工作多忙也要敷面膜，也會多飲水和做足防曬，「防曬很重要，我很驚有皺紋和色斑，幸好我曬極都無斑」。

Gin Lee獲馬來西亞柔佛州的最高統治者蘇丹撰文表揚，她感到非常開心和意外，稱來港追夢10年，沒想過有日會被家鄉王室表揚，「蘇丹竟留意我這個華人歌手的動向和聽我的歌。（未來會否回饋家鄉？）過往家鄉有活動都會盡量抽空出席，疫情關係才兩年沒返大馬」。提到港姐決賽當晚，她與張學友的表演環節收視最高？Gin Lee說：「學友哥的魅力好犀利，很好多人想看他表演。（是否覺得張學友是她的幸運星？）絕對是，多謝他令更多人認識我。」

AGA稱Gin Lee剛來港時，她們經常結伴打泰拳，當時已知學友是Gin Lee的偶像，能與偶像合唱，夢想成真是開心事。她就最想與林憶蓮合作，「林憶蓮是我其中一個非常欣賞的歌手，我希望有機會合唱或為她寫歌」。提到她在新歌《理性與任性之間》MV中，與男主角周國賢纏綿又激吻，她說：「今次是我入行以來最激的一次，亦奉上熒幕初吻，第一個鏡頭就拍接吻，大家都很尷尬，不過我們都很信任導演，周國賢又好演技，帶住入戲。」

記者：柯美