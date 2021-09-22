劉愷威與「情敵」魏大勛隔開企合唱 王菲謝霆鋒同場不同框一樣甜蜜

王菲現場演唱大會主題曲《灣》，雖沒有跟台下的謝霆鋒互動，但難得兩人公開同場，一樣甜蜜。（視頻截圖）

【明報專訊】2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》昨晚在深圳舉行，集逾百中港台歌手與藝人參與演出，星光熠熠。謝霆鋒擔任大會司儀，主題曲《灣》演唱者是霆鋒女友王菲，但兩人保持低調，介紹王菲出場也由另一主持藍羽負責。網民未有機會看到霆鋒與王菲在台上互動，但昨日中秋節，王菲與霆鋒在深圳同場演出，人月兩團圓，一樣甜蜜。

娛樂組

昨晚《灣區升明月》在深圳直播，香港演出場地在尖沙嘴，以香港夜景為背景，已預先錄影。節目序幕由鄭愷、景甜、李治廷與郭采潔演唱《天涯共此時》，接着大堆頭合唱《東方之珠》，集黃曉明、姚晨、劉燁、容祖兒、Twins、趙雅芝、恬妞及劉愷威等演唱，有網民留意到魏大勛也同台。劉愷威是楊冪前夫，魏大勛跟楊冪傳緋聞，其實兩人前日到北京機場到深圳時已被傳媒拍下同框照片。

陳偉霆斯文Look 粉絲讚帥

在「致敬經典」環節，譚詠麟跟羅鈞滿、趙浚承於香港會場唱《朋友》，緊接深圳直播有鄧紫棋、陳偉霆、林子祥等演唱多首經典廣東歌。陳偉霆戴眼鏡以斯文形象唱《漫步人生路》，粉絲邊睇邊留言讚太帥了！不過，現場氣氛最熱烈是林子祥唱《敢愛敢做》，畫面見全場也舞動熒光棒，成龍、霆鋒與舒淇看得好投入。內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》中「大灣區哥哥 」陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文及林曉峰出場唱《真的漢子》夠氣勢。

逾500萬人睇王菲唱《灣》

內地男團TFBOYS隊長王俊凱人氣勁，他跟楊千嬅合唱《花好月圓夜》，粉絲眼中只有王俊凱。緊接是全晚節目焦點，王菲獻唱大會主題曲《灣》掀起高潮，鳳凰網觀看直播人數高達500多萬。大會司儀被安排在台下，網民紛紛留言叫謝霆鋒上台。不過，霆鋒在鏡頭前沒有表示，甚至介紹王菲出場也是藍羽負責。王菲穿長裙亮相，以廣東話唱《灣》，霆鋒在台下欣賞。

昨晚的表演節目以唱歌為主，舒淇、任達華及惠英紅等是台下觀眾，並接受訪問，在主持要求下朗讀古詩。節目是電影音樂晚會，故也有國慶檔的電影介紹，還有張藝謀、楊受成及黎明等訪問短片。

圖片：視頻截圖