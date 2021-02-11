BTS聯合國演講撐年輕人 表演視頻吸千萬點擊

7人男團BTS為了今次演講，事前在網上諮詢粉絲，並展示粉絲傳給他們的照片與信息。（路透社）

【明報專訊】7人男團防彈少年團（BTS）獲韓國總統文在寅委任為「未來一代與文化總統特別大使」，昨日應邀參加在美國紐約舉行的第76屆聯合國大會。第3度在聯合國會議演講的BTS，今次將議題放在連接現代及未來的年輕人，還即場在聯合國總部獻唱。

最近「升呢」外交大使的BTS，昨日現身美國紐約聯合國總部發表演說，向年輕人傳達希望信息。繼2018及2020年後，這是BTS第3次在聯合國會議演說，並以「愛自已」及「繼續生活，一起活下去」為主題。

有別以往由BTS隊長RM以英語發言，今次7子輪流以韓文上陣。Jin自言過去兩年曾迷茫，比起「迷茫的一代」，覺得「迎接的一代」更適合形容勇敢向前的他們。RM說別人指90後、00後是「迷茫的新冠肺炎一代」，RM認為他們只是看不到年輕人在前行，亦不代表他們迷路。V稱不要把他們的未來想得太黯淡。Jimin說：「比起徬徨，我們這一代正鼓起勇氣，接受新挑戰。」

BTS表示參加聯合國會議前，透過官方網站詢問粉絲過去兩年的生活怎麼樣，之後收到來自世界各地粉絲的故事，他們關注大自然、氣候變化、以新的方式與朋友見面和學習、為了健康生活而努力。J-Hope提到BTS前往美國的消息公開後，很多人關心他們的防疫情况，他透露整隊BTS已接種疫苗，並呼籲巿民積極接種，相信不久將來能與樂迷相聚。

BTS除了演講，還獻唱新歌《Permission to Dance》，由聯合國會議廳跳唱到總部外的公園。BTS演出片段上載到YouTube不足1日，點擊率已超過1000萬次。

會議結束後BTS接受訪問，他們稱雖然第3次在聯合國演講，但還是很緊張，感到既光榮又責任重大。他們表示BTS與全球正經歷的疫情一樣，存在各種困難與危機，希望大家一起努力解決，向着更好的未來前進。

與Coldplay合唱錄音片段曝光

另一方面，英國搖滾樂隊Coldplay早前宣布與BTS合作，本月24日推出合唱歌《My Universe》。昨日Coldplay在YouTube公開與BTS錄音的花絮片段，Coldplay成員Chris Martin穿上印有「BTS團隊」字樣的上衣，令人期待他們合作的新歌。

文：蘇珮欣