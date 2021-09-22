湯漢斯新片 《Finch》預告曝光

【明報專訊】《阿甘正傳》、《費城故事》兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）繼去年的《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）後，再次與影視串流平台AppleTV+合作，他主演的另一新片《Finch》將於11月5日在AppleTV+首播，首條完整預告片前日曝光。

前稱《Bios》的《Finch》由《權力遊戲》米高沙普治尼（Miguel Sapochnik）執導，講述世界浩劫後，湯漢斯飾演的Finch找不到其他人類同伴，卻發現了狗狗Goodyear，一人一狗從此相依為命；擔心自己不久於世，Finch發明了機械人Jeff陪伴愛犬。為教會Goodyear和Jeff在末世生存，他們再次踏入荒蕪的美國西部，卻在旅程中深刻體會到愛、友誼和生命的真正意義。今年7月在康城影展稱帝的卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones），片中聲演機械人Jeff。從預告片段所見，湯漢斯在荒蕪都市獨自一人，有點21年前其舊作《劫後重生》的影子，後者講述湯漢斯扮演速遞公司職員，飛機失事流落荒島5年，唯一陪伴他只有染了血掌印的排球，並取名Wilson，成為片中一個經典角色。如今在新片《Finch》，湯漢斯的角色似乎比較熱鬧，至少有懂得說話的Jeff和愛犬Goodyear陪伴左右。