【開箱】《絕夜逢生2》 挪亞飛機登陸碉堡 軍民衝突另覓家園

【明報專訊】去年5月在影視串流平台Netflix上架的迷你劇《絕夜逢生》（Into the Night），跟早前《血色天劫》一樣，都是講述二萬呎高空之上航機發生的驚險故事，前者廣受好評，並迅速開拍續集，第2季本月8日首播。

糧食問題困擾倖存者

跟第一季一樣，《絕夜逢生2》只有6集，每集僅半小時，確保緊湊節奏。這齣由監製過《醜聞》和《毒梟》的積遜佐治（Jason George）製作的劇集，受波蘭作家Jacek Dukaj的科幻小說《The Old Axolot1》啟發，原著講述地球經過一場浩劫，所有帶生命的物體被殺，唯一存活的只有電腦、網絡和其他電子設備；極少數倖存者在僅剩時間用一種技術把意識、性格等複製到電子儀器，以機械人形態繼續存活。原著探討何謂人類，《絕夜逢生》並非照辦煮碗改編，但危難中闡釋人性意義的層面不變。或者先重溫首季內容，故事講述從布魯塞爾飛往莫斯科的午夜航機，被北約軍官Terenzio騎劫，聲稱太陽升起後所有生物無法生存，曾當兵有駕駛直升機經驗的女兵Sylvie，協助副機師Mathieu負責駕駛，避開黎明，與時間競賽。其他乘客還包括保安員Rik、清潔工Osman、氣象學家Horst、空姐Gabrielle、帶着患病兒子Dominki的單親媽媽Zara、網紅Ines、看護Laura、土耳其人Ayaz及技工Jakub等。首季各人有不同恩怨，尾聲講述得知世上仍有其他倖存者，他們必須在破曉前趕到位於匈牙利的碉堡。其間他們兵分兩路，Sylvie為免Terenzio誤事，把他鎖在大門前，以為另一組人趕到後會給他解鎖，怎料陰差陽錯，為第2季的衝突埋下伏線。

《絕夜逢生》第1季講述恍如「挪亞」方舟的航班，幾名「配角」乘客喪命，包括為Ayaz走私鑽石的男孩、空姐Gabrielle及Laura照顧的富商等。來到第2季，部分上季「主角」不保。倖存者來到碉堡，躲過了太陽升起，看似保命，其實另一重壓力正在密不透風的地下世界等待他們。駐守碉堡的軍人認為他們攤薄了資源，尤其環境污染，糧食愈來愈不足，Ines更成為欺凌對象；第一集開始不久，軍民已因煮食問題起衝突。然後是Zara母子誤闖發電房並上鎖，逃生無門，不關閉電源，兩人會被困及熱死；長期關閉電源，日出後碉堡內所有人會「一鑊熟」。最終Ayaz等人筋疲力盡都未能救出他倆，Zara選擇犧牲自己及兒子，打開電源，出事前才向Zara告白的Ayaz傷心欲絕。

強調犧牲精神的人性光輝

軍人最終發現Sylvie「誤殺」Terenzio，趁Ayaz、Osman、Jakub與機師Mathieu和歐盟官員飛到挪威拿取種子，以軍事審訊之名，剷除異己為實。至於尋找種子的隊伍，先是花了點時間找飛機及燃油，到達挪威後又發現種子庫獨剩已失心瘋的女科學家。至於碉堡衆人，Sylvie被軟禁、Horst遭痛毆、Rik被軍隊哄騙，Ines更遭封鎖在外。第2季尾聲，Sylvie等人從碉堡逃出，乘搭俄羅斯軍人遺下的直升機離開，準備到挪威會合其他人；另外又有潛伏在潛艇的軍人出現，為第3季的故事鋪路。

今季《絕夜逢生》主角繼續「聯合國」，雖然仍以法語為主，卻多了其他語言出現；上季幾名英軍犯了軍紀，幾乎危害到一衆主角；來到第2季，軍人角色的形象更不討喜，無論是北約或俄羅斯軍人，似乎都沒以保衛平民為己任。強調犧牲精神的人性光輝，卻兩季如一，不管Rik如何膽小怕事，最後跟Zara一樣，寧願犧牲自己，成全其他戰友。