《造星》19敗者「重生戰」 張建聲監製 趙學而任導師

【明報專訊】張建聲監製綜藝節目《敗者重生戰》昨日舉行發布會，宣布邀得趙學而、徐天佑、MastaMic擔任導師，並介紹19名落選《全民造星》而捲土重來的參賽者。張建聲表示首次監製綜藝節目，是入行10周年的里程碑，回想試過5年無工作，3年前擔任《全民造星》40強評判，對這節目特別有感情，故希望為落選學員帶來機會。

張建聲表示，最近1個月內減30磅，目標再多減20磅，以應付11月拍網劇《反黑2》和12月自監自演的新片；兩天前他在浴室跣倒，背部受傷，要忍痛操練：「近期同時做監製、減肥、拍戲，擔心體力和精神負荷不來。」

細貓奴性重 想前輩鞭策

趙學而首次擔任真人騷導師心情緊張，她自言跳舞方面較弱，亦有好多音樂類型未接觸過，希望分享經驗和心得，幫後輩調整心態：「我以前參加歌唱比賽，都是半途被淘汰，但覺得這行好玩，於是試拍廣告、卡拉OK，發掘不同潛能。其實做藝人紅不紅，大家定義、想法不同，我希望幫學員達成目標，能指點就指點一下，不想他們像盲頭烏蠅。」她笑言會當嚴師，卻非難相處。

應智越（細貓）是學員之一，自言已入行做歌手，但仍有不足，抱住學海無涯心態參賽，希望得到多些前輩指導。他笑說：「我奴性較重，好想得到前輩鞭策，今次參賽追求突破、學演戲，順便慳學費兼搲撈，希望過程中有導演、監製睇到我的可能，找我合作。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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