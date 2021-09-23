激鬥呂爵安張天賦爭新人獎 炎明熹唔恨攞獎：最緊要取經驗

孫漢霖（右）強調跟文凱婷（左）是好朋友，二人沒有發展機會。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】炎明熹（Gigi）聯同冼靖峰、文凱婷、孫漢霖及蔡愷穎昨日到商場表演，壓軸的Gigi首次公開獻唱新歌《真話的清高》，未上台前自爆很緊張，因近期忙於學業，練歌時間減少，擔心影響表現。今年樂壇新人獎競爭激烈，她沒有想過爭獎，最重要做好自己。《真話的清高》MV自本周一（20日）晚上架後，至昨晚7時半觀看次數逾25萬。

前晚中秋節，Gigi開心跟家人賞月慶祝，亦有欣賞其有份演出的內地中秋晚會。剛出道已有機會參與演出大騷，她謙稱會一步步慢慢來，爭取經驗最重要。見她當晚演出表現輕鬆淡定，實際心情緊張，Gigi說：「慶幸跟一班前輩歌手合唱，感覺有人『扶』，也令個心定下來，獲得一次很好的經驗。」

未想過爭獎

談到今年樂壇頒獎禮新人獎競爭激烈，對手包括MIRROR成員呂爵安和張天賦（MC）等，剛推出新歌的Gigi稱有朋友提醒始知有份角逐，但她並未想過爭獎，也沒正面回應有否信心得獎，只強調做好自己。新歌甫推出幾日，已成為網上音樂串流平台榜首，Gigi興奮說：「Yeah！好開心。」

問到是否想新歌成為其他音樂榜的第一位？她說：「做好自己先，我唔恨攞獎，最緊要取經驗。」她承認較幸運，但不認同出新歌是比其他《聲夢傳奇》學員行先一步，稱每人行的路都不同，都是等公司安排。

文凱婷孫漢霖否認拍拖

文凱婷與孫漢霖傳出緋聞，二人否認拍拖，不過最近他們不避嫌翻唱男女合唱情歌《我們再不講再見》，拍MV時更眉目傳情。文凱婷否認跟孫漢霖傳緋聞才額外投入，她說：「不關事，只是我們聲線夾，他又得閒，所以才找他合唱。MV入面我們好似好sweet，只是演技做到令大家覺得似真。」有粉絲投訴MV沒有親嘴場面，孫漢霖認為要留有幻想空間，並說：「做出來可能反而令幻想破滅，甚至畫面會核突都未定。」又表示如果將來再合唱拍MV，就會視乎劇情需要，才決定會否表現更親密或親嘴。

追問二人是否有發展機會？他們異口同聲否認經理人有阻止，孫漢霖更斬釘截鐵表示暫時沒機會，只是二人唱歌聲線夾，年紀又相近，加上與文凱婷做朋友太耐，沒有那種感覺。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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