轉形象拍處女寫真 短髮張沛樂與男友保錡撞樣

【明報專訊】張沛樂（沙律）、郭奕芯、趙善恆、鄧月平等前晚中秋節到銅鑼灣出席電影《#PTGF出租女友》首映禮，久未露面的沙律剪了一頭短髮，表示最近拍處女寫真集，終於找到理由轉形象，她說：「出道以來都留長髮，形象好斯文，但好多網友、粉絲嫌我開口說話『破功』，現在剪短髮正好配合我的性格。」

沙律透露剪短髮後，男友ERROR成員吳保錡都讚美，甚至有朋友稱她和保錡撞樣，她笑說：「個個都說我們外表至說話節奏都好似，我們沒有刻意搞情侶裝，只是巧合。」沙律稱戲中仍是留長髮，但性格霸氣，朋友看過優先場都讚她表現突出，反而男友還未欣賞。問到中秋佳節，為何不帶男友同行，人月兩團圓？她說：「不是太好，公司不准，待活動後，才會合一齊過節。」

郭奕芯減磅呻上圍縮水

郭奕芯面對新戲上映，心情緊張，稱拍攝時荷爾蒙失調致肥，加上戲服性感又貼身，有波濤洶湧感覺。怕不怕行性感路線影響姻緣運？她說：「早前拍節目跟七仙羽師傅結緣，收了我為首名入室弟子，她幫我加持，運程旺了，師傅說工作可以性感，日常生活就不能暴露，要食齋、做善事，不過今年感情冇着落，叫我專心工作。」

她透露之前曾跟幾名異性互相了解，可惜性格不適合，未能進一步發展，並說：「我有車有樓，只要求男生比我有幽默感，條件不算高，但一直遇不到。」郭奕芯慶幸工作發展不錯，最近接了幾個ViuTV節目，下月又開拍新戲，新戲導演要求她減磅和鍛煉線條，她訴苦操練影響上圍縮水，目標再減8磅。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com