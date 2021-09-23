香港Disney+定11‧16開台 首播《尚氣與十環幫傳奇》搶客

【明報專訊】迪士尼旗下影視串流平台Disney+昨日公布，台灣及韓國將於11月12日上架，香港則推遲4日，即11月16日正式投入服務。雖然官方尚未公布收費詳情，但開台當日同步首播Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》招徠，加上為慶祝Disney+面世兩周年，屆時將會舉行連串宣傳及優惠活動，應該不愁客路。

迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）昨日表示，為慶祝Disney+面世兩周年，以及正式落戶台灣和韓國，於是把11月12日定為「Disney+日」，屆時將為全球用戶提供跨媒體的體驗，包括在世界各地的迪士尼樂園和酒店鋪設藍色地氈，方便粉絲「打卡」，部分地區的迪士尼購物網站將會提供特別折扣優惠，更重要的是，當日將會推出多部全新作品。

仍未公布收費

除了《尚氣與十環幫傳奇》免費上架外，狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演《幻險森林奇航》亦會配上繁體中文字幕推出，其他新作包括《魔雪奇緣》配角小白將會重新演繹迪士尼經典故事的短篇動畫《Olaf Presents》、重拍1990年版本《寶貝智多星》的新片《Home Sweet Home Alone》、《盛夏友晴天》角色客串演出彼思動畫《Ciao Alberto》，以及國家地理頻道製作《謝夫高拔林帶你探索世界》第2季等，令人目不暇給。

另一方面，Disney+官網除寫有迪士尼、彼思動畫、星球大戰、Marvel外，還列出Star及國家地理頻道。據悉在歐洲、紐澳、加拿大等市場，Star包括迪士尼旗下的FX頻道、20世紀影業出品的電影及劇集，目前在Now TV 及有線等頻道已預告了國家地理頻道和Fox Movie、FX等播到本月底就會結束，所以相信上述頻道會於11月中在Disney+「復活」。

有關Disney+香港月費，至今仍是個謎，參考美國及日本目前每月收取7.99美元（約62港元）及770日圓（約54港元），估計香港月費或在此範圍內。據台灣傳媒報道，收費詳情將於下月初舉行記者會公布。