新田真劍佑演真人版《聖鬥士星矢》

【明報專訊】《風雲 雄霸天下》日本男星千葉真一上月病逝，他的長子兼《浪客劍心最終章The Final》演員新田真劍佑由於身在外國拍戲，未能趕及回國奔喪。據美國綜藝網站The Hollywood Reporter昨日報道，由東映及索尼電影公司聯合製作的真人版電影《聖鬥士星矢》（Knights of the Zodiac），首次公布演員名單，憑《悍戰太平洋2：起義時空》進軍荷李活的新田真劍佑，將會飾演男主角星矢，他亦透過社交媒體轉載有關報道；《逃出魔幻紀：叢林挑機》麥迪遜伊斯曼（Madison Iseman）扮演雅典娜女神，其他演員包括《權力遊戲》男星辛賓（Sean Bean）等。

《聖鬥士星矢》改編自日本同名經典漫畫，由車田正美創作，早於1985年在《週刊少年Jump》連載，故事講述一班擁有「小宇宙」力量的聖鬥士，為了保衛地球和保護雅典娜而戰。新片由《獵魔士》監製Tomasz Baginski執導，曾經擔任《尚氣與十環幫傳奇》武術指導的「成家班」鄭繼宗負責動作設計，電影已於匈牙利與克羅地亞完成拍攝，現正進行後期製作，暫定明年上映。