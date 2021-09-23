《色慾都市》「同志好友」韋利加遜逝世

韋利加遜（左）在《色慾都市》扮演同志Stanford，是其最著名的角色。

【明報專訊】在一連6季《色慾都市》扮演同志Stanford的韋利加遜（Willie Garson）前日逝世，終年57歲。其子Nathen在社交網Instagram公開幾張韋利的照片，並公布這噩耗，與韋利合作多年的經理人John Carrabino亦證實死訊，但未有透露原因。據美媒報道，約一個月前韋利仍在紐約街頭為《色慾都市》續集《And Just Like That…》開工，暫未知他是否已完成所有戲分。不過據網媒TMZ引述知情人士透露，韋利秘密抗癌已一段時間。

韋利加遜在耶魯戲劇學院取得碩士資格，上世紀八九十年代開始拍劇，曾參演《X檔案》、《紐約重案組》、《H5O型警》、《甜心俏佳人》、《一家親》、《神探阿蒙》等，又拍過電影《愛情甜蜜襪》、《情迷索瑪莉》。不過最著名的角色非《色慾都市》的Stanford莫屬，劇中Stanford是女主角「Carrie」莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）的好友，除了6季劇集，兩齣電影版他亦有份演出。他的死訊傳出後，《色》劇「Miranda」仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）、「Samantha」金卡拉圖（Kim Cattrall）及劇中演Stanford丈夫的馬里奧簡東尼（Mario Cantone）都有發文致哀。