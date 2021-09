【開箱】《邊緣四十》 無色無慾都市 中女危機

next

【明報專訊】日前舉行的第73屆艾美獎頒獎禮,各大影視串流平台幾乎包辦不同界別獎項,其中HBO Max更發布了未來新劇的預告片段,包括相隔超過10年再拍續集的《色慾都市》,不過隨着扮演Samantha的金卡拉圖(Kim Cattrall)拒絕回歸,三缺一的《色慾都市》需要變陣,並改名《And Just Like That...》;其實《色》劇之後也有不少同樣聚焦幾名女角的劇集,譬如《紐約叻女》、《沿途友妳》等,還有本月7日在影視串流平台Netflix上架的美法兩國合製新劇《邊緣四十》 (On the Verge)。

12集半小時短劇

《邊緣四十》合共12集,每集僅半小時,故事圍繞居住在加州的4名四五十歲女子;Justine與丈夫Martin從巴黎遷居洛杉磯,擔任建築師的後者經常抱怨找不到合心意工作,Justine則是知名法國餐廳主廚兼老闆,並撰寫食譜準備出書,兩人育有一名11歲兒子。Anne是服裝設計師,又繼承了母親的房子,並擁有信託基金,經濟無憂,與丈夫卻出現問題,準備分居。Yasmin為了家庭而一度放棄事業,當兒子逐漸長大,準備重返職場。Ell則是失業的單親媽媽,育有3子女,卻來自3名不同的爸爸。

此劇陣容不弱,扮演Justine的《情留半天》法國女星茱麗蝶兒(Julie Delpy)除了演出,還身兼監製、編劇,並執導了其中幾集。飾演Ell的《瑪麗皇后》法國女星雅莉莎蘭杜(Alexia Landeau)亦有份監製及編劇。《兩顆絕望的心》伊莉莎白雪兒(Elisabeth Shue)和《婚姻故事》莎拉鍾斯(Sarah Jones)則分別飾演Anne與Yasmin,還有《阿凡達》祖雲尼利比斯(Giovanni Ribisi)扮演Justine餐廳的生意拍檔Jerry。

茱麗蝶兒受訪時曾表示,外間對脫離生育年紀的女人很殘酷,好像要等到70歲當祖母,才重投親人的視野,四五十歲就恍如死亡禁區。面對中年危機的不安全感,茱麗蝶兒沒傷春悲秋,反而在劇中企圖以幽默手法表達4個女人所面對的難題,她稱此劇就是要對自己的年齡誠實,也沒必要假裝自己是什麽樣的人。

雖然劇中的情節很瑣碎,卻見到日常人生。像Justine養有老貓,丈夫卻不喜,某天早上,老貓還到處拉屎,Justine讓兒子轉移老公視線,她再到處收拾,情急之下把貓糞塞在褲袋裏。

另一集Justine感冒了,突然失去味覺嗅覺,身為廚師的她晴天霹靂,回到餐廳更突然發瘋大吵大鬧又哭泣,卻得到同事包容,回到家,甚至平時苛刻的丈夫也少有地表現出溫柔。

中年婦或有共鳴

有一幕Yasmin往見工,面試者卻是年輕女孩,Yasmin被嫌老之外,還驚恐症發作,按着胸口時,女孩問她是否心臟病發?Yasmin隨即反擊:「我46歲,不是96歲呀!」這種場面相信不少重返職場的中年女士都會感同身受。

茱麗蝶兒的父母都是演員,自幼就在藝術家、編劇、舞台劇演員包圍下成長,她14歲已得到重要電影角色,拍攝尚盧高達(Jean-Luc Godard)的《偵探》,又主演過奇斯洛夫斯基(Krzysztof Kieslowski)藍白紅三部曲的《白》。在紐約大學攻讀電影的茱麗蝶兒,拍了經典愛情片《情留半天》之後,與導演李察連卡特(Richard Linklater)及男主角伊頓漢基(Ethan Hawke)在續集《日落巴黎》及《情約半生》再次合作,她亦有參與兩片的編劇工作,並執導過電影《巴黎愛漫遊》、《紐約愛漫遊》和《媽有喜事》等,都不是傳統的荷李活風格。《邊緣四十》亦一樣,觀衆可能會覺得此劇沒有主線,幾名女角神經質,而且情節瑣碎,跟有很多計算的《色慾都市》完全不一樣,至少沒有華衣美服、名牌手袋放題,卻可能更貼近現實。