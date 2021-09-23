【開箱】《邊緣四十》 無色無慾都市 中女危機

【明報專訊】日前舉行的第73屆艾美獎頒獎禮，各大影視串流平台幾乎包辦不同界別獎項，其中HBO Max更發布了未來新劇的預告片段，包括相隔超過10年再拍續集的《色慾都市》，不過隨着扮演Samantha的金卡拉圖（Kim Cattrall）拒絕回歸，三缺一的《色慾都市》需要變陣，並改名《And Just Like That...》；其實《色》劇之後也有不少同樣聚焦幾名女角的劇集，譬如《紐約叻女》、《沿途友妳》等，還有本月7日在影視串流平台Netflix上架的美法兩國合製新劇《邊緣四十》 （On the Verge）。

12集半小時短劇

《邊緣四十》合共12集，每集僅半小時，故事圍繞居住在加州的4名四五十歲女子；Justine與丈夫Martin從巴黎遷居洛杉磯，擔任建築師的後者經常抱怨找不到合心意工作，Justine則是知名法國餐廳主廚兼老闆，並撰寫食譜準備出書，兩人育有一名11歲兒子。Anne是服裝設計師，又繼承了母親的房子，並擁有信託基金，經濟無憂，與丈夫卻出現問題，準備分居。Yasmin為了家庭而一度放棄事業，當兒子逐漸長大，準備重返職場。Ell則是失業的單親媽媽，育有3子女，卻來自3名不同的爸爸。

此劇陣容不弱，扮演Justine的《情留半天》法國女星茱麗蝶兒（Julie Delpy）除了演出，還身兼監製、編劇，並執導了其中幾集。飾演Ell的《瑪麗皇后》法國女星雅莉莎蘭杜（Alexia Landeau）亦有份監製及編劇。《兩顆絕望的心》伊莉莎白雪兒（Elisabeth Shue）和《婚姻故事》莎拉鍾斯（Sarah Jones）則分別飾演Anne與Yasmin，還有《阿凡達》祖雲尼利比斯（Giovanni Ribisi）扮演Justine餐廳的生意拍檔Jerry。

茱麗蝶兒受訪時曾表示，外間對脫離生育年紀的女人很殘酷，好像要等到70歲當祖母，才重投親人的視野，四五十歲就恍如死亡禁區。面對中年危機的不安全感，茱麗蝶兒沒傷春悲秋，反而在劇中企圖以幽默手法表達4個女人所面對的難題，她稱此劇就是要對自己的年齡誠實，也沒必要假裝自己是什麽樣的人。

雖然劇中的情節很瑣碎，卻見到日常人生。像Justine養有老貓，丈夫卻不喜，某天早上，老貓還到處拉屎，Justine讓兒子轉移老公視線，她再到處收拾，情急之下把貓糞塞在褲袋裏。

另一集Justine感冒了，突然失去味覺嗅覺，身為廚師的她晴天霹靂，回到餐廳更突然發瘋大吵大鬧又哭泣，卻得到同事包容，回到家，甚至平時苛刻的丈夫也少有地表現出溫柔。

中年婦或有共鳴

有一幕Yasmin往見工，面試者卻是年輕女孩，Yasmin被嫌老之外，還驚恐症發作，按着胸口時，女孩問她是否心臟病發？Yasmin隨即反擊：「我46歲，不是96歲呀！」這種場面相信不少重返職場的中年女士都會感同身受。

茱麗蝶兒的父母都是演員，自幼就在藝術家、編劇、舞台劇演員包圍下成長，她14歲已得到重要電影角色，拍攝尚盧高達（Jean-Luc Godard）的《偵探》，又主演過奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieslowski）藍白紅三部曲的《白》。在紐約大學攻讀電影的茱麗蝶兒，拍了經典愛情片《情留半天》之後，與導演李察連卡特（Richard Linklater）及男主角伊頓漢基（Ethan Hawke）在續集《日落巴黎》及《情約半生》再次合作，她亦有參與兩片的編劇工作，並執導過電影《巴黎愛漫遊》、《紐約愛漫遊》和《媽有喜事》等，都不是傳統的荷李活風格。《邊緣四十》亦一樣，觀衆可能會覺得此劇沒有主線，幾名女角神經質，而且情節瑣碎，跟有很多計算的《色慾都市》完全不一樣，至少沒有華衣美服、名牌手袋放題，卻可能更貼近現實。