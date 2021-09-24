與宋芝齡同場不避嫌 安德尊上《思家大戰》狂窒李錦聯

【明報專訊】李思捷主持無綫遊戲節目《思家大戰》將於周日播出第4集。這集嘉賓有安德尊（大王）及最近盛傳跟他拍拖的宋芝齡，還有大王「宿敵」李錦聯，加上姚嘉妮及Annie合組「都市李的錯」隊；與魯振順和女友、王俊棠一家三口組成的「王魯五」隊對戰。

出名口多的大王在節目中繼續舌戰李錦聯，他介紹隊員李錦聯時說：「沒什麼要介紹，這個廢廢哋，閒人！」之後回答民調問題「兩個男人之間會為什麼反面」時，大王再次指着李錦聯說：「我跟他最清楚啦！」李思捷也忍不住出口「訓話」大王：「咁多嘴嘅你？」反而李錦聯兩次均以笑帶過，未有反擊；遊戲期間李錦聯和大王不時有默契地相視而笑，製造搞笑氣氛。除了李錦聯外，大王與最新緋聞女友宋芝齡同框成焦點，每當他發表抵死言論時，宋芝齡都甜笑不絕兼拍手，當其他隊員答對問題，兩人又大方give me five，完全不避嫌放閃。

朱咪咪獲選無綫打牌最叻藝人

另外，無綫公布官方社交網問答遊戲「思家觀眾大戰」的第3輪民調結果，在100名無綫台前幕後同事心目中，「打麻將好叻嘅藝員」頭6名依次為朱咪咪、馬海倫、莊思敏、江美儀、薛家燕及陳嘉佳（小寶）。有網民笑言清一色全是女藝人，同時亦讚朱咪咪實至名歸。

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