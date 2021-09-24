新導演鄭峰嵐探究病態愛情 趙善恆真眼淚嚇窒鄧月平

鄧月平（前）大爆趙善恆有一場牀上喊戲，真情流露喊得很淒慘。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】《#PTGF出租女友》導演鄭峰嵐一直想拍具爭議性的社會題材電影，有感近年出現PTGF，被標籤為性工作者，但又賣愛情感覺，令他想深入了解，決定改編自真人真事網絡小說，成為他首部執導作品，故事以男主角趙善恆與鄧月平飾演在破碎家庭長大的女學生為主軸，鄭峰嵐盼觀眾看戲後，能對病態愛情有所反思，不是將重點放在男女主角的牀戲上。

記者：林祖傑

片中趙善恆因初戀被欺騙，深受打擊沉迷PTGF，他說：「現實中也曾受過不想再提的情傷，有助處理今次角色情緒的複雜層次。」平時他遇到開心或不開心的事，會好好記低當時的感覺，用於演戲。

親身上陣打爆嘴

鄧月平笑稱怪不得和趙善恆有一場牀上喊戲，對方喊得那麼慘，還大大滴眼淚滴落她的眼內，她回想也不禁大呼：「真的好核突。」

趙善恆無論是樂隊ToNick演出或演戲都毫不保留去到盡，今次為該片演出一場煞科打戲，拍到爆嘴唇也沒有投訴。導演鄭峰嵐大讚趙善恆知道部戲預算不多，難以請替身，拍動作鏡頭不介意親身上陣，即使負傷被要求重拍亦沒有托手踭。

鄧月平/化妝：Andy Lee（@andy_makeup_）

髮型：Haysses Ip @HAiR

造型：Darren Tsang

服裝：CHARLES & KEITH