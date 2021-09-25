黎諾懿主持健康資訊節目自肥 湯洛雯拍劇辛苦靠安眠藥入睡

【明報專訊】黎諾懿、湯洛雯、洪永城前晚錄影健康資訊節目《醫醫，我不想再病了》。黎諾懿笑言年紀大，趁主持節目「自肥」，認識不同醫生學養生，因自己都有主婦手、尿酸及血壓高，平時在家都勸老婆不要激他。會否栽培兒子「小春雞」做醫生？他希望兒子做個普通人，兒子平時學彈琴坐不定，想不到被音樂人陳光榮讚有音樂天分。好友鄭伊健有否畀意見？諾懿笑說：「不要學我和伊健的普通話能力，等兒子長大後，才學伊健奮鬥完再享受人生。還好兒子現在學日文、英文、粵語、普通話四種語言都不錯，有時更幫我做翻譯。」

湯洛雯一向睡眠質素麻麻，加上拍劇日夜顛倒，令她有皮膚敏感和失眠問題，有時需要靠食安眠藥才可入睡，男友馬國明都希望幫她搣甩對藥物的依賴，她說：「好佩服其他演員，點解一上牀就入睡？馬國明都係，傾電話講兩句就睡着，我好明白他攰，拍劇時間好長。我希望向醫生尋求解決方法，其實現在都用好多方法，有睇中醫和食維他命。」她透露上月著高跟鞋拍攝劇集《OPM》一幕落樓梯戲，疑因樓梯有油漬，她從高處滾下來扭傷腳踝：「我跌落樓嚇到班工作人員呆了，我坐下休息，發現隻腳又瘀又腫，後來連趾甲都變黑，因太忙無時間睇醫生，唯有忍住痛，之後做消毒放瘀血，馬國明都話我大膽。」

洪永城腰腎有問題 老婆無投訴

洪永城自爆12歲打籃球，試過跌落地撞傷腰，舊患引致經常腰痛，要做拉筋、熱敷和物理治療，懷疑因此影響腎氣不足，之前曾食過中藥調理，他笑說：「不過我近年多跑步及打籃球，可能有助傳宗接代，我無跟老婆講腰腎有問題，她亦無表達不滿、沒有投訴。」他都想趁節目吸收醫學知識、生仔秘笈。問到是否想學主持黎諾懿生夠兩個？他說：「未跟老婆詳傾，要睇情况。老婆現在懷孕7個月，預產期12月，我們準備得七七八八，有睇書了解產後情緒，不過改名方面就要收集意見，或者請師傅改。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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