張敬軒計劃開收藏展以物換物

【明報專訊】張敬軒（軒仔）日前在社交網自爆執倉時弄傷腰部，一度動彈不得。軒仔與林芊妤昨日到銅纙灣出席活動，吸引數十名粉絲到場支持，見軒仔動作靈活，可以彎身玩扭蛋機，當扭出一個迷你模型手機時，他風趣說：「估不到過了農曆七月，仲收到。」軒仔表示腰部已好多了，照了X光沒有骨裂，只是扭傷肌肉，現在仍有少少痛，需接受物理治療。至於事件經過，軒仔說：「日前執倉爬上樓梯時，踩空一級失重心向後墮，我以為自己是動作巨星，扭腰轉身想站起來，就這樣扭傷條腰，以後會注意，小心點。」

軒仔透露其貨倉堆滿珍藏藝術品和紀念品，打算跟幾個朋友開Pop-up Store以物換物，他說：「我打算拿些英式銀器和古董家俬出來換。這個概念是由我身邊幾個朋友之間交換物品開始，覺得頗有趣，香港有很多愛好收藏物品的人，拿出來交換，好過賣來賣去。（想換什麼回來？）換些慳位的，今次跌倒，都是因為個倉太爆。」

歡迎大家到場打卡

他稱Pop-up Store要有6000呎，因有些收藏品體積很大，例如有朋友喜歡收藏電單車，「沒人交換，也可當展覽品，現在不能去旅行，便為大家製造旅遊打卡景點」。

記者：柯美