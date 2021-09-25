古天樂反貪終極篇落實除夕上映 《G風暴》槍戰爆破場面加碼

【明報專訊】古天樂主演反貪風暴系列電影終極篇《G風暴》，宣布12月31日上映。古天樂片中飾演廉政公署首席調查主任，他透露《G風暴》有別於過去4集，今集好多大場口都選在鬧市發生，案件因涉及國際販賣人口，犯罪分子的裝備重磅加碼，他說：「一部電影可以拍到第5集真的不容易，最後一集希望令觀眾睇得更投入、更真實，除鬧市取景拍攝外，槍械、手榴彈及更大規模的爆破場面亦會出現。」

宣萱不停跑：子彈身邊橫飛

預告片中，回顧過去4集反貪精彩時刻，包括《Z風暴》林家棟、《S風暴》蔡少芬、《L風暴》張智霖石門槍戰及《P風暴》監獄貪污等畫面，緊接是今集《G風暴》的主軸跨國販賣人口案，當中涉及香港海關、入境處、海事處等不同政府部門，畫面分別有身穿海關制服的黄宗澤及已故資深演員廖啓智，同時穿插貨櫃場槍戰、公路飛車追逐、爆炸等。宣萱加入參演《G風暴》，在張智霖率領的G4保護下，在尖沙嘴躲避販賣人口集團追殺。張智霖說：「今次特別在具代表的鬧市拍攝，如文化中心、太空館內亂槍掃射、爆炸追逐等場面，一直好期待上映。」宣萱不用開槍，主力不停跑，她說：「子彈在身邊橫飛，又要緊隨G4成隊人走，有時又要飛車，氣氛緊張，不開槍一樣好刺激。」

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